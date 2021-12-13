Завдяки нардепу у селі на Волині з'явився ЦНАП. ВІДЕО





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Сюди навіть приїжджають із усіх ближніх сіл, розповідає працівниця центру Катерина Крайник, яка раніше була методисткою сільради у цьому самому приміщенні. Його переобладнали після ремонту, адже раніше бодай щось облаштувати тут було важко через жахливі умови.



“Як і в усіх радянських будівлях: пофарбовані стіни, дах та стеля потребували капітального ремонту”, – розповідає пані Катерина.



Не було у приміщенні й опалення. І попри те, що будівля – велика і селу однозначно потрібна, – її не ремонтували. Адже через проблеми із дахом, який протікав, всередині не було й сенсу щось робити.



Відремонтувати дах самотужки, ділиться голова громади, хоч і хотіли, та не змогли б. Адже сума для місцевого бюджету – непідйомна. Врятувати будинок культури вдалося завдяки розподілу субвенції на соцеконом.



“Було звернення до депутата Верховної Ради Степана Івахіва, який вже неодноразово з нами плідно працював. Ми дуже задоволені його роботою. Він відгукнувся на пропозицію. І майже півмільйона він дав”, – сказав голова Сереховичівскої громади Ростислав Шиманський.



Після капітальної реконструкції даху на стінах більше немає грибка, у приміщенні нарешті зробили опалення, облаштували один із перших у волинських селах ЦНАПів. Ба більше: тут планують реконструювати ще один зал, аби в Сереховичах з’явився сучасний спортивний комплекс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сереховичі через поганий дах руйнувався будинок культури. Стіни були всіяні тріщинами та грибком. Через погану покрівлю і її дороговартісний ремонт нічого облаштувати всередині не вдавалося. У великій будівлі не було нічого окрім сільради та бібліотеки. Та зараз ситуація зовсім інша. Тепер тут надають усі можливі послуги ЦНАПу.Про це пише 12 канал Сюди навіть приїжджають із усіх ближніх сіл, розповідає працівниця центру, яка раніше була методисткою сільради у цьому самому приміщенні. Його переобладнали після ремонту, адже раніше бодай щось облаштувати тут було важко через жахливі умови.“Як і в усіх радянських будівлях: пофарбовані стіни, дах та стеля потребували капітального ремонту”, – розповідає пані Катерина.Не було у приміщенні й опалення. І попри те, що будівля – велика і селу однозначно потрібна, – її не ремонтували. Адже через проблеми із дахом, який протікав, всередині не було й сенсу щось робити.Відремонтувати дах самотужки, ділиться голова громади, хоч і хотіли, та не змогли б. Адже сума для місцевого бюджету – непідйомна. Врятувати будинок культури вдалося завдяки розподілу субвенції на соцеконом.“Було звернення до депутата Верховної Ради Степана Івахіва, який вже неодноразово з нами плідно працював. Ми дуже задоволені його роботою. Він відгукнувся на пропозицію. І майже півмільйона він дав”, – сказав голова Сереховичівскої громадиПісля капітальної реконструкції даху на стінах більше немає грибка, у приміщенні нарешті зробили опалення, облаштували один із перших у волинських селах ЦНАПів. Ба більше: тут планують реконструювати ще один зал, аби в Сереховичах з’явився сучасний спортивний комплекс.

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