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Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО

Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО
Обласному центру Волині передали чергову партію тролейбусів від місцевого заводу «Богдан». Дев’ять нових тролейбусів планують пустити на маршрути наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Підписання документів та передача тролейбусів за участю керівництва міста та заводу відбулася 25 січня. Вже цього тижня вони виїдуть на маршрути №1, 2, 5, 12, 15 та 15а.

Такі тролейбуси Луцьке підприємство електротранспорту вже експлуатує півтора року.

Відомо, що в середині лютого місто планує повністю отримати усі тролейбуси, а це - ще 8 одиниць транспорту та рухатиметься до наступного проєкту, який передбачає придбання ще 30 тролейбусів, 6 з яких будуть з автономним ходом.
Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО

Окрім того, у планах реалізувати грантовий проєкт на 155 тисяч євро, який передбачає побудову додаткових тролейбусних ліній, нові поворотні стрілки, які допоможуть скоротити загальний пробіг тролейбусів та оптимізувати схему маршрутів.
Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО
Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО



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Теги: Луцьк, тролейбуси, Волинь
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