Луцьк отримав 9 нових тролейбусів. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.



Підписання документів та передача тролейбусів за участю керівництва міста та заводу відбулася 25 січня. Вже цього тижня вони виїдуть на маршрути №1, 2, 5, 12, 15 та 15а.



Такі тролейбуси Луцьке підприємство електротранспорту вже експлуатує півтора року.



Відомо, що в середині лютого місто планує повністю отримати усі тролейбуси, а це - ще 8 одиниць транспорту та рухатиметься до наступного проєкту, який передбачає придбання ще 30 тролейбусів, 6 з яких будуть з автономним ходом.



Окрім того, у планах реалізувати грантовий проєкт на 155 тисяч євро, який передбачає







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