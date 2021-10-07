У Луцьку ввечері зупинили п'янючого водія

Вчора ввечері, 24 січня, під час патрулювання на вулиці Ковельській, що у Луцьку, патрульні виявили порушення ПДР водієм Kia Sportage.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в його ознаки алкогольного сп’яніння.Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.