У Луцьку ввечері зупинили п'янючого водія
Сьогодні, 14:47
Вчора ввечері, 24 січня, під час патрулювання на вулиці Ковельській, що у Луцьку, патрульні виявили порушення ПДР водієм Kia Sportage.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в його ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.
Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в його ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.
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Коментарі 1
Ну і що тут говорити ,лишити прав довічно і нехай це чмо совається бухе пішки ,не буде наражати нормальних людей на небезпеку .
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