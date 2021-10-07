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У Луцьку ввечері зупинили п'янючого водія

У Луцьку ввечері зупинили п'янючого водія
Вчора ввечері, 24 січня, під час патрулювання на вулиці Ковельській, що у Луцьку, патрульні виявили порушення ПДР водієм Kia Sportage.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.

Під час спілкування з 43-річним керманичем, поліцейські виявили в його ознаки алкогольного сп’яніння.

Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — 1,37 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.

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Теги: водій, алкоголь, Луцьк, патрульна поліція
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Коментарі 1
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Ну і що тут говорити ,лишити прав довічно і нехай це чмо совається бухе пішки ,не буде наражати нормальних людей на небезпеку .
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