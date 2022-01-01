У чому проявляється пост-ковідний синдром: пояснення волинського психотерапевта. ВІДЕО





Це називається “пост-ковідний синдром”, – розповів у програмі Юрій Кравчук.



“Серед симптомів – загальна слабкість, яка триває досить довго. Деякі люди терплять це понаж 6 місяців. Також часто ті, хто перехворів на ковід, не відчувають радості, постійно перебувають у пригніченому настрої”, – розповідає лікар.



“Є ще один дуже неприємний стан, притаманний людям, у яких виникали проблеми з диханням. Це таке відчуття, ніби ось-ось повториться напад. Нападу може і не статися, але людина весь час живе в страху”, – пояснює Юрій Кравчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для тих, хто перехворів на коронавірус негативний COVID-тест не завжди означає повернення до звичного життя. Лікарі фіксують залишкові симптоми, зміни настрою та загального стану після хвороби.Це називається “пост-ковідний синдром”, – розповів у програмі “Телемедицина” волинський психотерапевт“Серед симптомів – загальна слабкість, яка триває досить довго. Деякі люди терплять це понаж 6 місяців. Також часто ті, хто перехворів на ковід, не відчувають радості, постійно перебувають у пригніченому настрої”, – розповідає лікар.“Є ще один дуже неприємний стан, притаманний людям, у яких виникали проблеми з диханням. Це таке відчуття, ніби ось-ось повториться напад. Нападу може і не статися, але людина весь час живе в страху”, – пояснює Юрій Кравчук.

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