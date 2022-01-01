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У чому проявляється пост-ковідний синдром: пояснення волинського психотерапевта. ВІДЕО

У чому проявляється пост-ковідний синдром: пояснення волинського психотерапевта. ВІДЕО
Для тих, хто перехворів на коронавірус негативний COVID-тест не завжди означає повернення до звичного життя. Лікарі фіксують залишкові симптоми, зміни настрою та загального стану після хвороби.

Це називається “пост-ковідний синдром”, – розповів у програмі “Телемедицина” волинський психотерапевт Юрій Кравчук.

“Серед симптомів – загальна слабкість, яка триває досить довго. Деякі люди терплять це понаж 6 місяців. Також часто ті, хто перехворів на ковід, не відчувають радості, постійно перебувають у пригніченому настрої”, – розповідає лікар.

“Є ще один дуже неприємний стан, притаманний людям, у яких виникали проблеми з диханням. Це таке відчуття, ніби ось-ось повториться напад. Нападу може і не статися, але людина весь час живе в страху”, – пояснює Юрій Кравчук.


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Теги: пост-ковідний синдром, психотерапевт, Волинь
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