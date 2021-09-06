До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
Сьогодні, 15:35
36 військовослужбовців-строковиків осіннього призову прибуло для подальшого проходження служби до Волинського прикордонного загону. Хлопці уже пройшли підготовку в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби.
Про це інформують у пресслужбі загону.
Там вони отримали теоретичні знання й практичні навички, необхідні для виконання службових завдань, а також склали Військову присягу на вірність українському народові.
В управлінні загону прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою і основними загрозами, які існують на ділянці відповідальності. Також психологинею проводиться додаткове морально-психологічне вивчення кожного військовослужбовця.
Невдовзі строковики відправляться у прикордонні підрозділи, де безпосередньо на кордоні виконуватимуть завдання з охорони державного рубежу.
Загалом до прикордонного загону уже прибули більше сотні військовослужбовців строкової служби призову «Осінь-2021».
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Про це інформують у пресслужбі загону.
Там вони отримали теоретичні знання й практичні навички, необхідні для виконання службових завдань, а також склали Військову присягу на вірність українському народові.
В управлінні загону прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою і основними загрозами, які існують на ділянці відповідальності. Також психологинею проводиться додаткове морально-психологічне вивчення кожного військовослужбовця.
Невдовзі строковики відправляться у прикордонні підрозділи, де безпосередньо на кордоні виконуватимуть завдання з охорони державного рубежу.
Загалом до прикордонного загону уже прибули більше сотні військовослужбовців строкової служби призову «Осінь-2021».
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