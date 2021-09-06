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До Волинського загону прибули строковики. ФОТО

До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
36 військовослужбовців-строковиків осіннього призову прибуло для подальшого проходження служби до Волинського прикордонного загону. Хлопці уже пройшли підготовку в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби.

Про це інформують у пресслужбі загону.

Там вони отримали теоретичні знання й практичні навички, необхідні для виконання службових завдань, а також склали Військову присягу на вірність українському народові.

В управлінні загону прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою і основними загрозами, які існують на ділянці відповідальності. Також психологинею проводиться додаткове морально-психологічне вивчення кожного військовослужбовця.

Невдовзі строковики відправляться у прикордонні підрозділи, де безпосередньо на кордоні виконуватимуть завдання з охорони державного рубежу.

Загалом до прикордонного загону уже прибули більше сотні військовослужбовців строкової служби призову «Осінь-2021».
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО

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Теги: строковики, прикордонний загін, Волинь
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