До Волинського загону прибули строковики. ФОТО

36 військовослужбовців-строковиків осіннього призову прибуло для подальшого проходження служби до Волинського прикордонного загону. Хлопці уже пройшли підготовку в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби.Про це інформують у пресслужбі загону.Там вони отримали теоретичні знання й практичні навички, необхідні для виконання службових завдань, а також склали Військову присягу на вірність українському народові.В управлінні загону прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою і основними загрозами, які існують на ділянці відповідальності. Також психологинею проводиться додаткове морально-психологічне вивчення кожного військовослужбовця.Невдовзі строковики відправляться у прикордонні підрозділи, де безпосередньо на кордоні виконуватимуть завдання з охорони державного рубежу.Загалом до прикордонного загону уже прибули більше сотні військовослужбовців строкової служби призову «Осінь-2021».