У Луцьку на Соборності сталася аварія на тепломережі





Про це



У Луцьку в дворах по Соборності, 20а сталась аварія на тепломережі. На місці аварії виритий котлован. Із землі їде пара від гарячої води. Пориви на тепломережах Луцька у зимовий час – частою подією, через зношеність труб.



В повітрі стоїть неприємний запах. Котлован вирили на місці дитячого майданчика.



У диспечерській службі «Луцьктепла» підтвердили те, що їх працівники розкопали місце пориву труби. Інші деталі повідомлять згодом після обстеження місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в багатоквартирному районі міста сталась аварія на тепломережі.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.У Луцьку в дворах по Соборності, 20а сталась аварія на тепломережі. На місці аварії виритий котлован. Із землі їде пара від гарячої води. Пориви на тепломережах Луцька у зимовий час – частою подією, через зношеність труб.В повітрі стоїть неприємний запах. Котлован вирили на місці дитячого майданчика.У диспечерській службі «Луцьктепла» підтвердили те, що їх працівники розкопали місце пориву труби. Інші деталі повідомлять згодом після обстеження місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію