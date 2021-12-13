У Луцьку на Соборності сталася аварія на тепломережі
Сьогодні, 15:52
У Луцьку в багатоквартирному районі міста сталась аварія на тепломережі.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У Луцьку в дворах по Соборності, 20а сталась аварія на тепломережі. На місці аварії виритий котлован. Із землі їде пара від гарячої води. Пориви на тепломережах Луцька у зимовий час – частою подією, через зношеність труб.
В повітрі стоїть неприємний запах. Котлован вирили на місці дитячого майданчика.
У диспечерській службі «Луцьктепла» підтвердили те, що їх працівники розкопали місце пориву труби. Інші деталі повідомлять згодом після обстеження місця події.
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Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
У Луцьку в дворах по Соборності, 20а сталась аварія на тепломережі. На місці аварії виритий котлован. Із землі їде пара від гарячої води. Пориви на тепломережах Луцька у зимовий час – частою подією, через зношеність труб.
В повітрі стоїть неприємний запах. Котлован вирили на місці дитячого майданчика.
У диспечерській службі «Луцьктепла» підтвердили те, що їх працівники розкопали місце пориву труби. Інші деталі повідомлять згодом після обстеження місця події.
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