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У Луцьку на Соборності сталася аварія на тепломережі

У Луцьку на Соборності сталася аварія на тепломережі
У Луцьку в багатоквартирному районі міста сталась аварія на тепломережі.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

У Луцьку в дворах по Соборності, 20а сталась аварія на тепломережі. На місці аварії виритий котлован. Із землі їде пара від гарячої води. Пориви на тепломережах Луцька у зимовий час – частою подією, через зношеність труб.

В повітрі стоїть неприємний запах. Котлован вирили на місці дитячого майданчика.

У диспечерській службі «Луцьктепла» підтвердили те, що їх працівники розкопали місце пориву труби. Інші деталі повідомлять згодом після обстеження місця події.

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Теги: тепломережа, аварія, Соборності, Луцьк
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