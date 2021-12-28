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На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка».ФОТО

На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка».ФОТО
Рятувальники надали допомогу водієві "швидкої", яку занесло на засніженій ділянці дороги поблизу села Скобелка Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

25 січня о 14:01 рятувальники виїхали на допомогу водію швидкої допомоги, що застряг у сніговому заметі поблизу села Скобелка Луцького району.

За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли автомобіль медиків, що саме поверталися з виклику.

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Теги: Волинь, Горохівщина, сніговий замет, швидка
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