На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка».ФОТО
Сьогодні, 16:15
Рятувальники надали допомогу водієві "швидкої", яку занесло на засніженій ділянці дороги поблизу села Скобелка Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
25 січня о 14:01 рятувальники виїхали на допомогу водію швидкої допомоги, що застряг у сніговому заметі поблизу села Скобелка Луцького району.
За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли автомобіль медиків, що саме поверталися з виклику.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
25 січня о 14:01 рятувальники виїхали на допомогу водію швидкої допомоги, що застряг у сніговому заметі поблизу села Скобелка Луцького району.
За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли автомобіль медиків, що саме поверталися з виклику.
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