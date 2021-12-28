На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка».ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



25 січня о 14:01 рятувальники виїхали на допомогу водію швидкої допомоги, що застряг у сніговому заметі поблизу села Скобелка Луцького району.



За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли автомобіль медиків, що саме поверталися з виклику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники надали допомогу водієві "швидкої", яку занесло на засніженій ділянці дороги поблизу села Скобелка Луцького району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.25 січня о 14:01 рятувальники виїхали на допомогу водію швидкої допомоги, що застряг у сніговому заметі поблизу села Скобелка Луцького району.За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли автомобіль медиків, що саме поверталися з виклику.

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