Що привезти з Луцька: ТОП-10 небанальних сувенірів

Дерев'яна коробка

Картонна коробка

Привезти напам’ять про певну локацію магніт – вже надто банально. Тим паче, магніт чи саму лише чашку з логотипом якось не годиться везти як презент друзям чи колегам з іншого міста.Тож, і для туристів, які хочуть залишити для себе щось у спогад про Луцьк, і для тих, хто живе у нашому місті, але інколи потребує оригінальних презентів для «іногородніх»,підготувало добірку небанальних речей.У пошуках самобутніх та ексклюзивних сувенірів ми спочатку пішли до міського Центру туристичної інформації та послуг.Його керівницяпровела екскурсію, показала і розповіла про сувенірні цікавинки.Із цього переліку ми обрали те, що далеке від банальності, але з луцьким характером.Чудовим подарунком стануть срібні намистини (500 гривень) та кулони (300 гривень) «В’їзна вежа Луцького замку», аби згадка про місто була біля самого серця. Також у наявності – браслет «Кликун» (500 гривень) із загадковим символом Луцька, міським вартовим. З новинок – намистина «Волинянка» (500 грн), що, безсумнівно, є дуже символічною, адже з 1979 по 1992 рік цей автомобіль випускався на Луцькому автомобільному заводі.Аналог всесвітньо відомої гри «Монополія» на волинський мотив також можна знайти на прилавках крамниці Центру туристичної інформації та послуг. Індивідуальність, тематичність, історичні персоналії та якісні природні матеріали – усе це робить гру чудовим сувеніром. Ціна – 800 гривень.Також у продажі є унікальне видання – «Луцька абетка», надруковане трьома мовами: українською, польською та англійською. Видання проілюстроване барвистими малюнками. Кожна сторінка розпочинається з букви алфавіту і розповідає у короткій та пізнавальній формі про славне минуле й сьогодення Луцька. Ціна – 35 гривень.Цей товар став особливо актуальним для українців після введення у дію закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Стильні шопери з луцькими принтами також можна придбати у Центрі туристичної інформації та послуг. Ціна – від 110 до 180 гривень.Чудовий варіант для поціновувачів цієї гри-головоломки. Складіть з безлічі фрагментів «лобзикової головоломки» фотографію пам’яток Луцька. Пазли виконані із дерева і сховані у стильний бокс, який стане вдалою згадкою про «Волинський Рим». Ціна – 350 гривень.Свищики – це керамічні автентичні свистки. Як сувенір з Луцька можна привезти свищики у формі, для прикладу, птахів чи глечиків з витісненим зображенням кликунів. Така забавка нагадуватиме про волинський край, його ідентичність та надбання. Ціна – 40 гривень.Ілюстрації найцінніших експонатів музеїв Луцька прикрашають сторінки календарів, які стали своєрідним продовженням проєкту «Скарби Луцька». Ціна – 40 гривень.Особливий та багатофункціональний сувенір, який буде гріти у морозні дні та нагадувати про Луцьк. Шкарпетки унікальні, бо на одній зображений замок, на іншій – кликун. Ціна – 80 гривень.Окрім цікавинок з Центру туристичної інформації, ми вирішили додати у перелік і гастрономічні гостинці, які всією своєю суттю і виглядом показують, що родом вони – із Луцька.Перша у Луцьку крафтова броварня «Luchan», крім екскурсії пивоварнею, пропонує туристам-поціновувачам хмільного напою захопити з собою експериментальне пиво у брендованих дерев'яних (300 гривень) або картонних (50 гривень) подарункових коробках. У таку коробку можна спакувати, для прикладу, бокал, пиво і снеки від компанії «Luchan». В асортименті сімейної броварні родини Поповичів також є інша сувенірна продукція із символікою пивоварні і Луцька.Досі із Києва як гостинець часто везуть «Київський торт». Нарешті свою гастрономічну солодку візитівку має і Луцьк.Минулого року луцький бренд «Мульти повар – сам собі шеф». Смачний сувенір із відомим символом міста стане нетиповим подарунком прямісінько із серця Волині. Ціна за такий торт – 200 гривень. Продукцію «Мульти повар – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана».Запевняємо: такі сувеніри не є мейнстримними. З ними будь-хто почуватиметься «луцько». Можна обрати й інші, вже трохи більш банальні подарунки, їх у Луцьку теж вдосталь: магніти, чашки, футболки, кофти, блокноти та ручки із зображенням логотипу міста. Усе це можна гарно спакувати у брендовані пакети, які також є у наявності у Центрі туристичної інформації та послуг, а як солодку складову презенту додати коробочку «Волинських солодощів».