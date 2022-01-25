Апеляцію на запобіжний захід Порошенку призначили на 28 січня

Петра Порошенка, обраного у справі про державну зраду.



Оскарження подали як сторона обвинувачення, так і захисту. Про це повідомляє



Початок засідання заплановано на 11 годину. Суддями, за визначенням автоматизованої системи документообігу, будуть суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.



"Судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту, що подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, якою відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про застосування до підозрюваного П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного П. процесуальних обов’язків згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", – йдеться у повідомленні.



19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід –



Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.



Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень,



Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.



Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.



Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський апеляційний суд 28 січня розгляне оскарження запобіжного заходу пʼятого президента, народного депутата "Євросолідарності", обраного у справі про державну зраду.Оскарження подали як сторона обвинувачення, так і захисту. Про це повідомляє LB.ua Початок засідання заплановано на 11 годину. Суддями, за визначенням автоматизованої системи документообігу, будуть суддя-доповідач, судді"Судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту, що подані на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, якою відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про застосування до підозрюваного П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного П. процесуальних обов’язків згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", – йдеться у повідомленні.19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання . Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень, також подало оскарження Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесменуінкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики– тільки сприяння терористам.Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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