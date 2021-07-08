Купив у фейсбуці права: водій з Луцька відбувся умовним покаранням





Викрити чоловіка вдалось у червні 2020 року, коли він пред'явив фальшивий документ патрульним поліцейським, пише



Згодом експертиза встановила невідповідність у документі, через яку вдалось з'ясувати, що він підроблений.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 січня, обвинувачений Роман Бойко в кінці серпня 2019 року замовив через Facebook посвідчення водія. Виконавцю він надав своє фото та інші дані, необхідні для виготовлення документа. Підроблене водійське посвідчення чоловікові надіслали «Новою поштою».



У червні 2020 року водій пред'явив підроблене посвідчення поліцейським. Щоправда, за два тижні після інциденту експертиза встановила невідповідність у даті видачі посвідчення та даті виготовлення бланку. Відтак за цим інцидентом розпочали кримінальне провадження.



Допитаний у суді обвинувачений у скоєному зізнався та просив суд суворо не карати. Суддя Ярослав Артиш визнав Романа Бойка винним у порушенні ч.3 і ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів) та призначив йому два роки умовно. Також обвинувачений повинен оплатити 1,1 тис. грн за проведену експертизу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.



Судячи з вироку, слідчим не вдалось встановити особу шахрая, який виготовив фальшиве посвідчення. Зокрема, у матеріалах справи його називають «невстановленою досудовим розслідуванням особою».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook.Викрити чоловіка вдалось у червні 2020 року, коли він пред'явив фальшивий документ патрульним поліцейським, пише zaxid.net Згодом експертиза встановила невідповідність у документі, через яку вдалось з'ясувати, що він підроблений.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 січня, обвинуваченийв кінці серпня 2019 року замовив через Facebook посвідчення водія. Виконавцю він надав своє фото та інші дані, необхідні для виготовлення документа. Підроблене водійське посвідчення чоловікові надіслали «Новою поштою».У червні 2020 року водій пред'явив підроблене посвідчення поліцейським. Щоправда, за два тижні після інциденту експертиза встановила невідповідність у даті видачі посвідчення та даті виготовлення бланку. Відтак за цим інцидентом розпочали кримінальне провадження.Допитаний у суді обвинувачений у скоєному зізнався та просив суд суворо не карати. Суддявизнав Романа Бойка винним у порушенні ч.3 і ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів) та призначив йому два роки умовно. Також обвинувачений повинен оплатити 1,1 тис. грн за проведену експертизу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.Судячи з вироку, слідчим не вдалось встановити особу шахрая, який виготовив фальшиве посвідчення. Зокрема, у матеріалах справи його називають «невстановленою досудовим розслідуванням особою».

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