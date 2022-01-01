Погода у Луцьку на завтра, 26 січня

Хмарна погода протримається у Луцьку завтра, 26 січня, увесь день. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться.Про це інформує сайт Sinoptik.Температура вночі +1⁰, вдень від +1° до 0°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Яреми, затворника. Погоду цього дня визначали за місяцем: якщо навколо нього було туманне коло, очікували заметіль. Наші пращури прислуховувалися до лісу і спостерігали за тваринами, щоб дізнатись про майбутню погоду. Якщо ліс тріщить — мороз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига. Якщо на Яреми киця мордочку ховає — бути морозу; собака лежить, звернувшись — на холод, витягнулася — на тепло.