Коли варто звертатися до психотерапевта: перелік симптомів. ВІДЕО





Варто вчасно помітити зміни в організмі і звернутися до правильного спеціаліста, – розповів у програмі “Юрій Кравчук.



За його словами, до спеціаліста варто звернутися, коли ви помічаєте такі симптоми:



-безсоння;

-сон перестав приносити відчуття відпочинку;

-ви часто панікуєте, навіть без причини;

-пришвидшене серцебиття;

-постійний головний біль;

-відсутність бажання та сил щось робити;

-ви стали байдужими до того, що колись приносило радість (перегляд фільму, смачна їжа);



“А ще – постійне перебування у поганому настрої. Ви маєте розуміти, що настрій – це тимчасовий емоційний фон, він постійно змінюється і це нормально. Якщо ж людина весь час пригнічена і втрачає смак до життя – я раджу звертатися до спеціалістів. Цілком можливо, що з цим допоможе впоратися навіть психолог без допомоги психоаналітика”, – каже Юрій Кравчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало людей досі вважають, що звертатися до психолога чи психотерапевта – соромно, а тому роками живуть у депресії і не розуміють, як їхній стан впливає на здоров’я.Варто вчасно помітити зміни в організмі і звернутися до правильного спеціаліста, – розповів у програмі “ Телемедицина ” психотерапевтЗа його словами, до спеціаліста варто звернутися, коли ви помічаєте такі симптоми:-безсоння;-сон перестав приносити відчуття відпочинку;-ви часто панікуєте, навіть без причини;-пришвидшене серцебиття;-постійний головний біль;-відсутність бажання та сил щось робити;-ви стали байдужими до того, що колись приносило радість (перегляд фільму, смачна їжа);“А ще – постійне перебування у поганому настрої. Ви маєте розуміти, що настрій – це тимчасовий емоційний фон, він постійно змінюється і це нормально. Якщо ж людина весь час пригнічена і втрачає смак до життя – я раджу звертатися до спеціалістів. Цілком можливо, що з цим допоможе впоратися навіть психолог без допомоги психоаналітика”, – каже Юрій Кравчук.

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