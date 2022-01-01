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Коли варто звертатися до психотерапевта: перелік симптомів. ВІДЕО

Коли варто звертатися до психотерапевта: перелік симптомів. ВІДЕО
Чимало людей досі вважають, що звертатися до психолога чи психотерапевта – соромно, а тому роками живуть у депресії і не розуміють, як їхній стан впливає на здоров’я.

Варто вчасно помітити зміни в організмі і звернутися до правильного спеціаліста, – розповів у програмі “Телемедицина” психотерапевт Юрій Кравчук.

За його словами, до спеціаліста варто звернутися, коли ви помічаєте такі симптоми:

-безсоння;
-сон перестав приносити відчуття відпочинку;
-ви часто панікуєте, навіть без причини;
-пришвидшене серцебиття;
-постійний головний біль;
-відсутність бажання та сил щось робити;
-ви стали байдужими до того, що колись приносило радість (перегляд фільму, смачна їжа);

“А ще – постійне перебування у поганому настрої. Ви маєте розуміти, що настрій – це тимчасовий емоційний фон, він постійно змінюється і це нормально. Якщо ж людина весь час пригнічена і втрачає смак до життя – я раджу звертатися до спеціалістів. Цілком можливо, що з цим допоможе впоратися навіть психолог без допомоги психоаналітика”, – каже Юрій Кравчук.


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Теги: симптоми, психотерапевт
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