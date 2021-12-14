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Пояснили, чому у Луцькій громаді дистанційно навчатимуться тільки учні 5-11 класів

Пояснили, чому у Луцькій громаді дистанційно навчатимуться тільки учні 5-11 класів
У департаменті освіти пояснили, чому з 26 січня у школах Луцької громади дистанційно навчатимуться лише учні 5-11 класів, натомість початкова ланка здобуватиме знання очно.

Як розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, у школах громади ситуація з поширенням COVID-19 досить критична, - пише ІА Волинські новини.

«Станом на 24 січня у наших закладах середньої освіти відсутні понад 20% учнів 5-11 класів. Через стрімкий ріст захворюваності на самоізоляцію йдуть класами. Натомість серед учнів 1-4 класів відсутні 6%. Тобто ситуація хоч і напружена, проте дещо інша. Тому поки що вони навчаються в штатному режимі», – пояснив головний освітянин.

Також посадовець зазначив, що вчителі шкіл громади, у порівнянні з учнями, на COVID-19 хворіють менше.

«Але, окрім ковіду, є великий відсоток заміни у зв’язку з ГРВІ, грипом тощо», – додав Віталій Бондар.

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Теги: дистанційне навчання, Луцька громада
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