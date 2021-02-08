У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту





Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 25 січня, лучанка Надія Матвіюк на сайті місцевих ініціатив



Прохання запустити маршрут по вулиці Чорновола жінка обумовлює тим, що: "На сьогодні до найближчої зупинки міського транспорту з 55-го кварталу по вулиці Чорновола потрібно щонайменше 10 хв", - пише авторка петиції.



Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, аби за неї проголосувало щонайменше 300 осіб за 14 днів.

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