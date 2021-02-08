вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту

У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту
У Луцьку просять владу міста організувати рух громадського транспорту по вулиці Чорновола.

Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 25 січня, лучанка Надія Матвіюк на сайті місцевих ініціатив E-Dem.

Прохання запустити маршрут по вулиці Чорновола жінка обумовлює тим, що: "На сьогодні до найближчої зупинки міського транспорту з 55-го кварталу по вулиці Чорновола потрібно щонайменше 10 хв", - пише авторка петиції.

Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, аби за неї проголосувало щонайменше 300 осіб за 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, марштурка, Чорновола
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як побудувати теплий та довговічний дім*
Сьогодні, 09:00
У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту
Сьогодні, 08:21
Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
Дітям тепер не холодно: у селі на Волині відремонтували дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
На Волині 4 тисячі селян залишилися без сімейного лікаря.ВІДЕО
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
У Луцьку просять по-новому організувати рух на перехресті У Луцьку просять по-новому організувати рух на перехресті
08 лютий, 2021, 16:47
Лучани підтримали петицію про встановлення світлофора на Чорновола Лучани підтримали петицію про встановлення світлофора на Чорновола
12 листопад, 2018, 03:23
У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин
19 січень, 11:45
Лучани хочуть, аби влада навела лад з незаконними парканами у місті Лучани хочуть, аби влада навела лад з незаконними парканами у місті
13 січень, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як побудувати теплий та довговічний дім*
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту
Сьогодні, 08:21
 0
Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
 0
Дітям тепер не холодно: у селі на Волині відремонтували дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині 4 тисячі селян залишилися без сімейного лікаря.ВІДЕО
Сьогодні, 05:19
 0
Медіа
відео
1/8