У Луцьку просять запустити новий маршрут громадського транспорту
Сьогодні, 08:21
У Луцьку просять владу міста організувати рух громадського транспорту по вулиці Чорновола.
Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 25 січня, лучанка Надія Матвіюк на сайті місцевих ініціатив E-Dem.
Прохання запустити маршрут по вулиці Чорновола жінка обумовлює тим, що: "На сьогодні до найближчої зупинки міського транспорту з 55-го кварталу по вулиці Чорновола потрібно щонайменше 10 хв", - пише авторка петиції.
Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, аби за неї проголосувало щонайменше 300 осіб за 14 днів.
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Відповідну петицію зареєструвала сьогодні, 25 січня, лучанка Надія Матвіюк на сайті місцевих ініціатив E-Dem.
Прохання запустити маршрут по вулиці Чорновола жінка обумовлює тим, що: "На сьогодні до найближчої зупинки міського транспорту з 55-го кварталу по вулиці Чорновола потрібно щонайменше 10 хв", - пише авторка петиції.
Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, аби за неї проголосувало щонайменше 300 осіб за 14 днів.
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