Щомісячне підвищення пенсії: хто з українок отримає 9% доплати





Як інформує Пенсійний Фонд України згідно з постановою Кабінету міністрів “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” для жінок, які народилися 1962 року передбачено щомісячне підвищення пенсії на 9%. Але існує дві умови:



- дата народження пенсіонерки (в період з 1 січня 1962 року до 31 грудня 1962 року);

- пенсія за віком нараховується людині вперше (тобто раніше жінка не отримувала виплати).



Щомісячного 9% підвищення пенсії не нарахують в тому випадку, якщо пенсіонерка раніше отримувала пенсію за вислугу років, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника, а тепер перейшла на пенсію за віком.



Варто звернути увагу, що розмір нарахування буде розраховуватися індивідуально. Він залежитиме від розміру самої пенсії жінки та враховуватиме набутий страховий стаж і розмір заробітної плати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2022 року українки можуть розраховувати на 9% щомісячне підвищення пенсії, але є дві важливі умови. Які саме — пише ТСН.ua Як інформує Пенсійний Фонд України згідно з постановою Кабінету міністрів “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” для жінок, які народилися 1962 року передбачено щомісячне підвищення пенсії на 9%. Але існує дві умови:- дата народження пенсіонерки (в період з 1 січня 1962 року до 31 грудня 1962 року);- пенсія за віком нараховується людині вперше (тобто раніше жінка не отримувала виплати).Щомісячного 9% підвищення пенсії не нарахують в тому випадку, якщо пенсіонерка раніше отримувала пенсію за вислугу років, по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника, а тепер перейшла на пенсію за віком.Варто звернути увагу, що розмір нарахування буде розраховуватися індивідуально. Він залежитиме від розміру самої пенсії жінки та враховуватиме набутий страховий стаж і розмір заробітної плати.

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