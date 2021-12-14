Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку
Сьогодні, 23:10
З 26 січня по 1 лютого на дистанційне навчання переходить 5 закладів освіти Ковельської міської громади.
Про це повідомив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський, - повідомляє пресслужба міськради.
Йдеться про ліцеї №1, №3 імені Лесі Українки, імені Олени Пчілки, №10 та Білинський ліцей.
За словами Віктора Бичковського, це пов’язано із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ. На сьогодні у цих закладах понад 20 відсотків учнів мають цю недугу.
Нагадуємо, відсьогодні, 26 січня, учні 5-11 класів шкіл Луцької територіальної громади переходять на дистанційне навчання.
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Про це повідомив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський, - повідомляє пресслужба міськради.
Йдеться про ліцеї №1, №3 імені Лесі Українки, імені Олени Пчілки, №10 та Білинський ліцей.
За словами Віктора Бичковського, це пов’язано із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ. На сьогодні у цих закладах понад 20 відсотків учнів мають цю недугу.
Нагадуємо, відсьогодні, 26 січня, учні 5-11 класів шкіл Луцької територіальної громади переходять на дистанційне навчання.
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