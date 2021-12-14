вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку

Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку
З 26 січня по 1 лютого на дистанційне навчання переходить 5 закладів освіти Ковельської міської громади.

Про це повідомив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський, - повідомляє пресслужба міськради.

Йдеться про ліцеї №1, №3 імені Лесі Українки, імені Олени Пчілки, №10 та Білинський ліцей.

За словами Віктора Бичковського, це пов’язано із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ. На сьогодні у цих закладах понад 20 відсотків учнів мають цю недугу.

Нагадуємо, відсьогодні, 26 січня, учні 5-11 класів шкіл Луцької територіальної громади переходять на дистанційне навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дистанційне навчання, Ковель, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку
Сьогодні, 23:10
Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»
Сьогодні, 22:35
«Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас»: Зеленський звернувся до українців.ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
В Омікрона знайшли незвичайний симптом
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку на завтра, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині помер багаторічний директор школи На Волині помер багаторічний директор школи
19 січень, 13:42
Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО Неповнолітній хлопець обікрав аптеку та школу на Волині. ФОТО
04 січень, 11:50
Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду
14 грудень, 2021, 14:45
У школі на Волині діти харчуватимуться за меню від Клопотенка У школі на Волині діти харчуватимуться за меню від Клопотенка
20 жовтень, 2021, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку
Сьогодні, 23:10
 0
Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»
Сьогодні, 22:35
 0
«Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас»: Зеленський звернувся до українців.ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
 0
В Омікрона знайшли незвичайний симптом
Сьогодні, 20:34
 0
Погода у Луцьку на завтра, 26 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8