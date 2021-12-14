Захворіло 20% учнів: у Ковельській громаді п'ять шкіл йдуть на дистанційку





Про це повідомив начальник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський, - повідомляє пресслужба міськради.



Йдеться про ліцеї №1, №3 імені Лесі Українки, імені Олени Пчілки, №10 та Білинський ліцей.



За словами Віктора Бичковського, це пов’язано із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ. На сьогодні у цих закладах понад 20 відсотків учнів мають цю недугу.



Нагадуємо, відсьогодні, 26 січня, учні 5-11 класів шкіл Луцької територіальної громади

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 26 січня по 1 лютого на дистанційне навчання переходить 5 закладів освіти Ковельської міської громади.Про це повідомив начальник управління освіти Ковельської міської ради, - повідомляє пресслужба міськради.Йдеться про ліцеї №1, №3 імені Лесі Українки, імені Олени Пчілки, №10 та Білинський ліцей.За словами Віктора Бичковського, це пов’язано із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ. На сьогодні у цих закладах понад 20 відсотків учнів мають цю недугу.Нагадуємо, відсьогодні, 26 січня, учні 5-11 класів шкіл Луцької територіальної громади переходять на дистанційне навчання

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію