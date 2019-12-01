Дітям тепер не холодно: у селі на Волині відремонтували дитсадок. ВІДЕО





У старшій групі дубечненського дитсадка – 20 вихованців. Стільки ж і в молодшій. Більше будівля колишнього колгоспу вмістити не може. Її звели ще в 70-х роках минулого століття. Батьки завжди нарікали на умови, а найбільша проблема – постійний холод у приміщенні. Опалення в садку просто не було.



І це при тому, що у сюди приїжджають діти із сусідніх сіл громади.



“Взагалі в нас є приміщення, яке віддане під побудову дитячого садочка. Зроблений проект на садочок, на майданчик, але в нас немає коштів, щоб його зробити”, – каже директорка Дубечненського закладу дошкільної освіти “Дзвіночок” Світлана Мовшук.



Аби прийняти усіх охочих діток, зокрема, і з сусідніх сіл, хотіли перебудувати колишню школу мистецтв у дитсадок. Кілька разів проект подавали державі. Щоправда, добитися фінансування так і не вдалося. Та й часу на очікування грошей, аби з нуля облаштувати новий дитячий садок, не було. Належні умови потрібні вже, тож вирішили ремонтувати той садок, що мають.



“Ми вирішили звернутися до народного депутата Степана Івахіва з проханням посприяти. Нам потрібно було утеплити приміщення, зробити комфортні умови”, – каже голова Дубечненської громади Анатолій Костючик.



У селі розповідають: народний депутат зреагував оперативно і забезпечив виділення коштів на ремонт садочка. Гроші виділили за програмою так званого соцеконому – субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.



“Завдяки народному депутату Степану Івахіву були виділені 1 300 000 гривень на реконструкцію нашого дитячого садочка. Був утеплений фасад, перекрита покрівля, викладена бруківка кругом, від шкільної котельні проведено опалення”, – радіє очільниця закладу.



Нині дітлахам не доводиться в садку гратися у куртках, як раніше. Їх зігрівають теплі батареї. А привабливі малюнки зовні на будівлі ще більше заохочують дітлахів сюди приходити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роками в дитсадку села Дубечне на Волині мерзли вихованці. Приміщення ж старе, десятки років воно – без грошей на ремонт. Малечі доводилося грітися верхнім одягом, бо електричне опалення геть тепла не додавало. Коли надворі вирували морози – діти частіше були вдома, аніж відвідували садок. Цьогорічна зима у Дубечному – перша, коли у дошкільному закладі тепло. Тут нарешті провели повноцінне опалення, а ще – відремонтували будівлю. Про це інформує 12 Канал У старшій групі дубечненського дитсадка – 20 вихованців. Стільки ж і в молодшій. Більше будівля колишнього колгоспу вмістити не може. Її звели ще в 70-х роках минулого століття. Батьки завжди нарікали на умови, а найбільша проблема – постійний холод у приміщенні. Опалення в садку просто не було.І це при тому, що у сюди приїжджають діти із сусідніх сіл громади.“Взагалі в нас є приміщення, яке віддане під побудову дитячого садочка. Зроблений проект на садочок, на майданчик, але в нас немає коштів, щоб його зробити”, – каже директорка Дубечненського закладу дошкільної освіти “Дзвіночок”Аби прийняти усіх охочих діток, зокрема, і з сусідніх сіл, хотіли перебудувати колишню школу мистецтв у дитсадок. Кілька разів проект подавали державі. Щоправда, добитися фінансування так і не вдалося. Та й часу на очікування грошей, аби з нуля облаштувати новий дитячий садок, не було. Належні умови потрібні вже, тож вирішили ремонтувати той садок, що мають.“Ми вирішили звернутися до народного депутатаз проханням посприяти. Нам потрібно було утеплити приміщення, зробити комфортні умови”, – каже голова Дубечненської громади Анатолій Костючик.У селі розповідають: народний депутат зреагував оперативно і забезпечив виділення коштів на ремонт садочка. Гроші виділили за програмою так званого соцеконому – субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.“Завдяки народному депутату Степану Івахіву були виділені 1 300 000 гривень на реконструкцію нашого дитячого садочка. Був утеплений фасад, перекрита покрівля, викладена бруківка кругом, від шкільної котельні проведено опалення”, – радіє очільниця закладу.Нині дітлахам не доводиться в садку гратися у куртках, як раніше. Їх зігрівають теплі батареї. А привабливі малюнки зовні на будівлі ще більше заохочують дітлахів сюди приходити.

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