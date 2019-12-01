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Дітям тепер не холодно: у селі на Волині відремонтували дитсадок. ВІДЕО

Дітям тепер не холодно: у селі на Волині відремонтували дитсадок. ВІДЕО
Роками в дитсадку села Дубечне на Волині мерзли вихованці. Приміщення ж старе, десятки років воно – без грошей на ремонт. Малечі доводилося грітися верхнім одягом, бо електричне опалення геть тепла не додавало. Коли надворі вирували морози – діти частіше були вдома, аніж відвідували садок. Цьогорічна зима у Дубечному – перша, коли у дошкільному закладі тепло. Тут нарешті провели повноцінне опалення, а ще – відремонтували будівлю. Про це інформує 12 Канал.

У старшій групі дубечненського дитсадка – 20 вихованців. Стільки ж і в молодшій. Більше будівля колишнього колгоспу вмістити не може. Її звели ще в 70-х роках минулого століття. Батьки завжди нарікали на умови, а найбільша проблема – постійний холод у приміщенні. Опалення в садку просто не було.

І це при тому, що у сюди приїжджають діти із сусідніх сіл громади.

“Взагалі в нас є приміщення, яке віддане під побудову дитячого садочка. Зроблений проект на садочок, на майданчик, але в нас немає коштів, щоб його зробити”, – каже директорка Дубечненського закладу дошкільної освіти “Дзвіночок” Світлана Мовшук.

Аби прийняти усіх охочих діток, зокрема, і з сусідніх сіл, хотіли перебудувати колишню школу мистецтв у дитсадок. Кілька разів проект подавали державі. Щоправда, добитися фінансування так і не вдалося. Та й часу на очікування грошей, аби з нуля облаштувати новий дитячий садок, не було. Належні умови потрібні вже, тож вирішили ремонтувати той садок, що мають.

“Ми вирішили звернутися до народного депутата Степана Івахіва з проханням посприяти. Нам потрібно було утеплити приміщення, зробити комфортні умови”, – каже голова Дубечненської громади Анатолій Костючик.

У селі розповідають: народний депутат зреагував оперативно і забезпечив виділення коштів на ремонт садочка. Гроші виділили за програмою так званого соцеконому – субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

“Завдяки народному депутату Степану Івахіву були виділені 1 300 000 гривень на реконструкцію нашого дитячого садочка. Був утеплений фасад, перекрита покрівля, викладена бруківка кругом, від шкільної котельні проведено опалення”, – радіє очільниця закладу.

Нині дітлахам не доводиться в садку гратися у куртках, як раніше. Їх зігрівають теплі батареї. А привабливі малюнки зовні на будівлі ще більше заохочують дітлахів сюди приходити.

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Теги: Дубечне, садок, ремонт
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