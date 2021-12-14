Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
У консервному цеху Ківерцівського лісового господарства виготовляють цінний крем-мед, або як його ще називають мед-суфле – екологічно чистий делікатес, що має легку та однорідну структуру.
Фахівці розповідають, що кремування меду – справа непроста. На виготовлення однієї партії може піти до 10 діб. Упродовж, цього часу натуральний рідкий мед активно перемішується при невисокій температурі.
В Україні про крем-мед дізналися близько 5 років тому. А от у світі цей продукт смакують уже майже століття. У 1928 році його розробив та запатентував американський професор Елтон Дайс.
Невдовзі, в крем-мед почнуть додавати різноманітні ягоди: малину, чорницю, ожину, а також корицю, імбир і навіть соснові шишки. Скоро його можна буде придбати в мережі фірмових крамниць «Лісовичок» та на сайті волинських лісівників.
Детальніше дивіться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
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Фахівці розповідають, що кремування меду – справа непроста. На виготовлення однієї партії може піти до 10 діб. Упродовж, цього часу натуральний рідкий мед активно перемішується при невисокій температурі.
В Україні про крем-мед дізналися близько 5 років тому. А от у світі цей продукт смакують уже майже століття. У 1928 році його розробив та запатентував американський професор Елтон Дайс.
Невдовзі, в крем-мед почнуть додавати різноманітні ягоди: малину, чорницю, ожину, а також корицю, імбир і навіть соснові шишки. Скоро його можна буде придбати в мережі фірмових крамниць «Лісовичок» та на сайті волинських лісівників.
Детальніше дивіться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
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