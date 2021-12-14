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Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО

Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО
У консервному цеху Ківерцівського лісового господарства виготовляють цінний крем-мед, або як його ще називають мед-суфле – екологічно чистий делікатес, що має легку та однорідну структуру.

Фахівці розповідають, що кремування меду – справа непроста. На виготовлення однієї партії може піти до 10 діб. Упродовж, цього часу натуральний рідкий мед активно перемішується при невисокій температурі.

В Україні про крем-мед дізналися близько 5 років тому. А от у світі цей продукт смакують уже майже століття. У 1928 році його розробив та запатентував американський професор Елтон Дайс.

Невдовзі, в крем-мед почнуть додавати різноманітні ягоди: малину, чорницю, ожину, а також корицю, імбир і навіть соснові шишки. Скоро його можна буде придбати в мережі фірмових крамниць «Лісовичок» та на сайті волинських лісівників.

Детальніше дивіться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».


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Теги: лісівники, крем-мед
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