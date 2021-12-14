Кремування меду: делікатеси від волинських лісівників.ВІДЕО





Фахівці розповідають, що кремування меду – справа непроста. На виготовлення однієї партії може піти до 10 діб. Упродовж, цього часу натуральний рідкий мед активно перемішується при невисокій температурі.



В Україні про крем-мед дізналися близько 5 років тому. А от у світі цей продукт смакують уже майже століття. У 1928 році його розробив та запатентував американський професор Елтон Дайс.



Невдовзі, в крем-мед почнуть додавати різноманітні ягоди: малину, чорницю, ожину, а також корицю, імбир і навіть соснові шишки. Скоро його можна буде придбати в мережі фірмових крамниць «Лісовичок» та на сайті волинських лісівників.



Детальніше дивіться у сюжеті телеканалу «





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У консервному цеху Ківерцівського лісового господарства виготовляють цінний крем-мед, або як його ще називають мед-суфле – екологічно чистий делікатес, що має легку та однорідну структуру.Фахівці розповідають, що кремування меду – справа непроста. На виготовлення однієї партії може піти до 10 діб. Упродовж, цього часу натуральний рідкий мед активно перемішується при невисокій температурі.В Україні про крем-мед дізналися близько 5 років тому. А от у світі цей продукт смакують уже майже століття. У 1928 році його розробив та запатентував американський професор Елтон Дайс.Невдовзі, в крем-мед почнуть додавати різноманітні ягоди: малину, чорницю, ожину, а також корицю, імбир і навіть соснові шишки. Скоро його можна буде придбати в мережі фірмових крамниць «Лісовичок» та на сайті волинських лісівників.Детальніше дивіться у сюжеті телеканалу « Конкурент TV ».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію