МОЗ рекомендує робити тест на Covid при будь-яких ознаках ГРВІ
Сьогодні, 02:11
Симптоми коронавірусу можуть бути різними й багато з них збігаються з симптомами ГРВІ. А тому Міністерство охорони здоров’я рекомендує у випадку появи перших ознак захворювання зробити тест на коронавірус.
«До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос», – сказано в повідомленні на офіційному сайті.
У відомстві нагадали, що наразі безоплатному тестуванню на Covid-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на Covid-19 наступним категоріям:
- особам із підозрою на Covid-19;
- особам з ознаками інших ГРВІ;
- особам з ознаками вірусної пневмонії;
- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам при появі симптомів, які не виключають Covid-19;
Для перших трьох категорій ПЛР-тест призначають, якщо не проводився експрес-тест на коронавірус. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.
Сімейний лікар також зобов’язаний направити на безоплатне тестування. У випадку відмови сімейного лікаря надати таке направлення, слід звернутися за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.
Крім цього, МОЗ нагадує, що у випадку появи будь-яких симптомів ГРВІ, слід звернутися по консультацію сімейного лікаря.
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«До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос», – сказано в повідомленні на офіційному сайті.
У відомстві нагадали, що наразі безоплатному тестуванню на Covid-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на Covid-19 наступним категоріям:
- особам із підозрою на Covid-19;
- особам з ознаками інших ГРВІ;
- особам з ознаками вірусної пневмонії;
- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
- контактним особам при появі симптомів, які не виключають Covid-19;
Для перших трьох категорій ПЛР-тест призначають, якщо не проводився експрес-тест на коронавірус. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.
Сімейний лікар також зобов’язаний направити на безоплатне тестування. У випадку відмови сімейного лікаря надати таке направлення, слід звернутися за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.
Крім цього, МОЗ нагадує, що у випадку появи будь-яких симптомів ГРВІ, слід звернутися по консультацію сімейного лікаря.
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