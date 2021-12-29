Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; провели ПЛР-тестувань – 17 661 202.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1919;



Вінницька область – 1297;



Волинська область – 530;



Дніпропетровська область – 804;



Донецька область – 1018;



Житомирська область – 932;



Закарпатська область – 734;



Запорізька область – 467;



Івано-Франківська область – 1972;



Київська область – 872;



Кіровоградська область – 121;



Луганська область – 478;



Львівська область – 1886;



Миколаївська область – 440;



Одеська область – 1319;



Полтавська область – 831;



Рівненська область – 1110;



Сумська область – 1209;



Тернопільська область – 890;



Харківська область – 1506;



Херсонська область – 508;



Хмельницька область – 1471;



Черкаська область – 690;



Чернівецька область – 1060;



Чернігівська область – 257.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували 24 321 новий випадок COVID-19 станом на 26 січня. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; провели ПЛР-тестувань – 17 661 202.м. Київ – 1919;Вінницька область – 1297;– 530;Дніпропетровська область – 804;Донецька область – 1018;Житомирська область – 932;Закарпатська область – 734;Запорізька область – 467;Івано-Франківська область – 1972;Київська область – 872;Кіровоградська область – 121;Луганська область – 478;Львівська область – 1886;Миколаївська область – 440;Одеська область – 1319;Полтавська область – 831;Рівненська область – 1110;Сумська область – 1209;Тернопільська область – 890;Харківська область – 1506;Херсонська область – 508;Хмельницька область – 1471;Черкаська область – 690;Чернівецька область – 1060;Чернігівська область – 257.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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