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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
В Україні зафіксували 24 321 новий випадок COVID-19 станом на 26 січня. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; провели ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1919;

Вінницька область – 1297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1060;

Чернігівська область – 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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