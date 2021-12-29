Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
В Україні зафіксували 24 321 новий випадок COVID-19 станом на 26 січня. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; провели ПЛР-тестувань – 17 661 202.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1919;
Вінницька область – 1297;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 804;
Донецька область – 1018;
Житомирська область – 932;
Закарпатська область – 734;
Запорізька область – 467;
Івано-Франківська область – 1972;
Київська область – 872;
Кіровоградська область – 121;
Луганська область – 478;
Львівська область – 1886;
Миколаївська область – 440;
Одеська область – 1319;
Полтавська область – 831;
Рівненська область – 1110;
Сумська область – 1209;
Тернопільська область – 890;
Харківська область – 1506;
Херсонська область – 508;
Хмельницька область – 1471;
Черкаська область – 690;
Чернівецька область – 1060;
Чернігівська область – 257.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584; провели ПЛР-тестувань – 17 661 202.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1919;
Вінницька область – 1297;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 804;
Донецька область – 1018;
Житомирська область – 932;
Закарпатська область – 734;
Запорізька область – 467;
Івано-Франківська область – 1972;
Київська область – 872;
Кіровоградська область – 121;
Луганська область – 478;
Львівська область – 1886;
Миколаївська область – 440;
Одеська область – 1319;
Полтавська область – 831;
Рівненська область – 1110;
Сумська область – 1209;
Тернопільська область – 890;
Харківська область – 1506;
Херсонська область – 508;
Хмельницька область – 1471;
Черкаська область – 690;
Чернівецька область – 1060;
Чернігівська область – 257.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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