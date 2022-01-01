Курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:16
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 26 січня, такий: продаж – 28,72.
Євро продають за 32,50.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро продають за 32,50.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Понад 500 хворих та 7 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:16
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
Як побудувати теплий та довговічний дім*
Сьогодні, 09:00
Медіа