Понад 500 хворих та 7 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:25
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 530 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 120 дітей та 24 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 29,
Летальних випадків (осіб) – 7:
Луцький район – 4 випадки в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки в Нововолинській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок у Забродівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2627,
методом ІФА (осіб) – 172.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 259 хворих:
Луцька ТГ – 112 хворих
Боратинська ТГ – 21 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 4 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 46 хворих
Рожищенська ТГ – 21 хворих
Цуманська ТГ – 22 хворих
Володимир-Волинський район – 38 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворих
Затурцівська ТГ – 5 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 13 хворих
Нововолинська ТГ – 13 хворих
Поромівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 96 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 32 хворих
Любешівська ТГ – 35 хворих
Маневицька ТГ – 22 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ — 2 хворих
Ковельський район – 137 хворих:
Вишнівська ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ –1 хворий
Дубівська ТГ — 13 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворих
Забродівська ТГ — 2 хворих
Ковельська ТГ – 48 хворих
Колодяжненська ТГ — 1 хворий
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 25 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворих
Самарівська ТГ – 3хворих
Сереховичівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська — 18 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 108 009 (з них дітей – 7892 та медичних працівників –4662),
одужали ( осіб) – 102 003 (з них дітей – 7273 та медичних працівників –4408),
летальних випадків (осіб) –2242 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 428 140,
методом ІФА (осіб) –212 834.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 25 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2071 щеплення. Першою дозою щепили — 833 особи, другою дозою – 881 особу, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 351 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336 079 людей, отримали дві дози – 312 455 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 2984 людини. Загалом провели 651 919 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 29,
Летальних випадків (осіб) – 7:
Луцький район – 4 випадки в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки в Нововолинській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок у Забродівській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2627,
методом ІФА (осіб) – 172.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 259 хворих:
Луцька ТГ – 112 хворих
Боратинська ТГ – 21 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 4 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Копачівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 46 хворих
Рожищенська ТГ – 21 хворих
Цуманська ТГ – 22 хворих
Володимир-Волинський район – 38 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворих
Затурцівська ТГ – 5 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 13 хворих
Нововолинська ТГ – 13 хворих
Поромівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 96 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 32 хворих
Любешівська ТГ – 35 хворих
Маневицька ТГ – 22 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ — 2 хворих
Ковельський район – 137 хворих:
Вишнівська ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ –1 хворий
Дубівська ТГ — 13 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворих
Забродівська ТГ — 2 хворих
Ковельська ТГ – 48 хворих
Колодяжненська ТГ — 1 хворий
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 25 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворих
Самарівська ТГ – 3хворих
Сереховичівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська — 18 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 108 009 (з них дітей – 7892 та медичних працівників –4662),
одужали ( осіб) – 102 003 (з них дітей – 7273 та медичних працівників –4408),
летальних випадків (осіб) –2242 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 428 140,
методом ІФА (осіб) –212 834.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 25 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2071 щеплення. Першою дозою щепили — 833 особи, другою дозою – 881 особу, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 351 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336 079 людей, отримали дві дози – 312 455 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 2984 людини. Загалом провели 651 919 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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