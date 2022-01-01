Понад 500 хворих та 7 летальних випадків: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 530 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 120 дітей та 24 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 29,Летальних випадків (осіб) – 7:Луцький район – 4 випадки в Луцькій ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки в Нововолинській ТГ;Ковельський район – 1 випадок у Забродівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 2627,методом ІФА (осіб) – 172.– 259 хворих:Луцька ТГ – 112 хворихБоратинська ТГ – 21 хворихБерестечківська ТГ – 2 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 13 хворихДоросинівська ТГ – 4 хворихКіверцівська ТГ – 10 хворихКолківська ТГ – 1 хворийКопачівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 46 хворихРожищенська ТГ – 21 хворихЦуманська ТГ – 22 хворих– 38 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 1 хворихЗатурцівська ТГ – 5 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворихІваничівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 13 хворихНововолинська ТГ – 13 хворихПоромівська ТГ – 4 хворих– 96 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 32 хворихЛюбешівська ТГ – 35 хворихМаневицька ТГ – 22 хворихПрилісненська ТГ – 5 хворихСошичненська ТГ — 2 хворих– 137 хворих:Вишнівська ТГ – 3 хворихГолобська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ –1 хворийДубівська ТГ — 13 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворихЗабродівська ТГ — 2 хворихКовельська ТГ – 48 хворихКолодяжненська ТГ — 1 хворийЛюблинецька ТГ – 3 хворихЛюбомльська ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ – 25 хворихРівненська ТГ – 1 хворихСамарівська ТГ – 3хворихСереховичівська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 10 хворихТурійська — 18 хворихШацька ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 108 009 (з них дітей – 7892 та медичних працівників –4662),одужали ( осіб) – 102 003 (з них дітей – 7273 та медичних працівників –4408),летальних випадків (осіб) –2242 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 428 140,методом ІФА (осіб) –212 834.За добу 25 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2071 щеплення. Першою дозою щепили — 833 особи, другою дозою – 881 особу, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 351 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336 079 людей, отримали дві дози – 312 455 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 2984 людини. Загалом провели 651 919 щеплень.