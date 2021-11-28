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На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Співробітники поліції м. Любомля Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують Кармач Юлію Сергіївну, 31 травня 2005 року народження, жительку села Камянка Ковельського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Дівчина у понеділок, 24 січня, поїхала до школи у селищі Головне. У навчальний заклад розшукувана не з’явилась та додому не повернулась. Місцеперебування її невідоме.

Прикмети: високого зросту, худої тілобудови, волосся русяве, довге, одягнена в куртку чорного кольору з капюшоном, довгу шапку білого кольору з рожевими смугами, джинси блакитного кольору, кросівки білого кольору.
На Волині зникла 16-річна дівчина. ФОТО

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просимо невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0660829408, 0955180859 або 102.

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Теги: Волинь, Ковель, дівчина, розшук
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