Волинянин наніс тілесні ушкодження товаришу лопатою: чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 10:15
Правоохоронці встановили, що 40-річний житель села Шепель Луцького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс ногами та лопатою тілесні ушкодження 42-річному односельцю.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, учора він помер.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, учора він помер.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.
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