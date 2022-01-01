Волинянин наніс тілесні ушкодження товаришу лопатою: чоловік помер у лікарні





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, учора він помер.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановили, що 40-річний житель села Шепель Луцького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс ногами та лопатою тілесні ушкодження 42-річному односельцю.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, учора він помер.Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

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