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Волинянин наніс тілесні ушкодження товаришу лопатою: чоловік помер у лікарні

Волинянин наніс тілесні ушкодження товаришу лопатою: чоловік помер у лікарні
Правоохоронці встановили, що 40-річний житель села Шепель Луцького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс ногами та лопатою тілесні ушкодження 42-річному односельцю.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, учора він помер.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, Луцьк, тілесні ушкодження
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