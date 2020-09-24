На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

25 січня рятувальники ліквідували три пожежі, які трапилися на території Луцького та Ковельського районів.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.25 січня о 07:15 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу дерев`яного житлового будинку у селі Угринів Городищенської сільської громади Луцького району.На місце події направили черговий караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та працівників місцевих пожежних команд сіл Угринів та Чаруків.На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем власника.О 16:27 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у смт Стара Вижівка Ковельського району.На місце події виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка.По прибуттю на місце події встановили, що горить житловий будинок з блоків. Через сильне задимлення рятувальники працювали у складі ланки газодимозахисної служби.Вогнем знищено дерев’яне перекриття, покрівля, внутрішнє оздоблення стін та речі домашнього вжитку. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.О 16:57 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні в смт Торчин Луцького району.На місце події виїхали рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Бігостік. Пожежа виникла в приміщені котельні. Вогнем знищено 90% покрівлі, 7м2 перекриття, пошкоджено 6м2 стін.Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.