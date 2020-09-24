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На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня

На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
25 січня рятувальники ліквідували три пожежі, які трапилися на території Луцького та Ковельського районів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

25 січня о 07:15 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу дерев`яного житлового будинку у селі Угринів Городищенської сільської громади Луцького району.

На місце події направили черговий караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та працівників місцевих пожежних команд сіл Угринів та Чаруків.

На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем власника.

О 16:27 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у смт Стара Вижівка Ковельського району.

На місце події виїхали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка.

По прибуттю на місце події встановили, що горить житловий будинок з блоків. Через сильне задимлення рятувальники працювали у складі ланки газодимозахисної служби.

Вогнем знищено дерев’яне перекриття, покрівля, внутрішнє оздоблення стін та речі домашнього вжитку. Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.

О 16:57 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні в смт Торчин Луцького району.

На місце події виїхали рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Бігостік. Пожежа виникла в приміщені котельні. Вогнем знищено 90% покрівлі, 7м2 перекриття, пошкоджено 6м2 стін.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: Волинь, пожежа, будинки
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