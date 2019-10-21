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Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО

Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Волинські підприємці відправилися на мітинг до столиці відстоювати свою позицію щодо обов’язкової фіскалізації.


Про це пише 12 канал.

З січня 2022 року усі підприємці, крім першої групи (це ті, хто не залучає найманих працівників), повинні у своїй роботі використовувати касову техніку, яка буде фіксувати кожну операцію. Це ж додаткові витрати і клопоти, які, на думку підприємців, тільки вбивають їхній бізнес.

На вибір у підприємців два варіанти: перший – класичний касовий реєстратор, який одночасно виступає і фіксатором продажів, і принтером для друку фіскальних чеків. Другий – додаток на телефон, планшет чи ноутбук. Він фіксує операції безпосередньо на сайті податкової.

Підприємець Олексій Касянчук обрав класичний касовий реєстратор. Обійшлося це йому у майже 14 тисяч гривень. Плюс: не потрібні щомісячні платежі, як у випадку звичайних механічних реєстраторів. Хоча відтепер в штат довелося взяти ще й бухгалтера. Ці гроші, каже Олексій, волів би витратити на розвиток кав’ярні, але від зобов’язань нікуди не дінешся.

Зобов’язати підприємців користуватися касовими апаратами вирішили ще у 2020-му, але на їхнє прохання законопроект відтермінували. Тепер же він набрав чинності і працювати без касових реєстраторів – порушення законодавства, що тягне за собою чималі штрафи. Саме це призвело до чергового протесту під стінами Верховної Ради. Серед мітингувальники – і люди з Волині.

За словами підприємців з Луцька, поліція не дозволила поставити під стінами ВР сцену, тож нею слугував автомобіль. Протестувальники намагалися прорватися до парламенту, але їх стримали правоохоронці.

Усього там зібралися тисячі підприємців з усієї України. Люди вимагали, аби їм пояснили, навіщо малим ФОПам фіскалізація та скасували нововведення, яке тільки ставить палки в колеса. Найперше побоювання підприємців: те, що РРО будуть обтяжливими для звичайних ФОПів. Чимало людей не знають, як вони працюватимуть та що робити у випадку збоїв. А ще бояться тиску з боку податкової та перевірки. На них, до слова, наклали мораторій до квітня.

“Якщо не так ми щось натиснемо чи не так запрограмуємо – приходить штраф в кінці року по звітності, оцього найбільше боїмося”, – каже підприємець Олександр Новак.

Якщо ФОП працюватиме без касового апарату, то отримає штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів, робіт чи послуг. За повторне порушення протягом року – 150%. Враховуючи збитки підприємців під час карантину, ці штрафи добре вдарять по малому бізнесу.



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Теги: Волинь, касові апарати, мітингувальники
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Коментарі 1
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