Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Волинські підприємці відправилися на мітинг до столиці відстоювати свою позицію щодо обов’язкової фіскалізації.
Про це пише 12 канал.
З січня 2022 року усі підприємці, крім першої групи (це ті, хто не залучає найманих працівників), повинні у своїй роботі використовувати касову техніку, яка буде фіксувати кожну операцію. Це ж додаткові витрати і клопоти, які, на думку підприємців, тільки вбивають їхній бізнес.
На вибір у підприємців два варіанти: перший – класичний касовий реєстратор, який одночасно виступає і фіксатором продажів, і принтером для друку фіскальних чеків. Другий – додаток на телефон, планшет чи ноутбук. Він фіксує операції безпосередньо на сайті податкової.
Підприємець Олексій Касянчук обрав класичний касовий реєстратор. Обійшлося це йому у майже 14 тисяч гривень. Плюс: не потрібні щомісячні платежі, як у випадку звичайних механічних реєстраторів. Хоча відтепер в штат довелося взяти ще й бухгалтера. Ці гроші, каже Олексій, волів би витратити на розвиток кав’ярні, але від зобов’язань нікуди не дінешся.
Зобов’язати підприємців користуватися касовими апаратами вирішили ще у 2020-му, але на їхнє прохання законопроект відтермінували. Тепер же він набрав чинності і працювати без касових реєстраторів – порушення законодавства, що тягне за собою чималі штрафи. Саме це призвело до чергового протесту під стінами Верховної Ради. Серед мітингувальники – і люди з Волині.
За словами підприємців з Луцька, поліція не дозволила поставити під стінами ВР сцену, тож нею слугував автомобіль. Протестувальники намагалися прорватися до парламенту, але їх стримали правоохоронці.
Усього там зібралися тисячі підприємців з усієї України. Люди вимагали, аби їм пояснили, навіщо малим ФОПам фіскалізація та скасували нововведення, яке тільки ставить палки в колеса. Найперше побоювання підприємців: те, що РРО будуть обтяжливими для звичайних ФОПів. Чимало людей не знають, як вони працюватимуть та що робити у випадку збоїв. А ще бояться тиску з боку податкової та перевірки. На них, до слова, наклали мораторій до квітня.
“Якщо не так ми щось натиснемо чи не так запрограмуємо – приходить штраф в кінці року по звітності, оцього найбільше боїмося”, – каже підприємець Олександр Новак.
Якщо ФОП працюватиме без касового апарату, то отримає штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів, робіт чи послуг. За повторне порушення протягом року – 150%. Враховуючи збитки підприємців під час карантину, ці штрафи добре вдарять по малому бізнесу.
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Про це пише 12 канал.
З січня 2022 року усі підприємці, крім першої групи (це ті, хто не залучає найманих працівників), повинні у своїй роботі використовувати касову техніку, яка буде фіксувати кожну операцію. Це ж додаткові витрати і клопоти, які, на думку підприємців, тільки вбивають їхній бізнес.
На вибір у підприємців два варіанти: перший – класичний касовий реєстратор, який одночасно виступає і фіксатором продажів, і принтером для друку фіскальних чеків. Другий – додаток на телефон, планшет чи ноутбук. Він фіксує операції безпосередньо на сайті податкової.
Підприємець Олексій Касянчук обрав класичний касовий реєстратор. Обійшлося це йому у майже 14 тисяч гривень. Плюс: не потрібні щомісячні платежі, як у випадку звичайних механічних реєстраторів. Хоча відтепер в штат довелося взяти ще й бухгалтера. Ці гроші, каже Олексій, волів би витратити на розвиток кав’ярні, але від зобов’язань нікуди не дінешся.
Зобов’язати підприємців користуватися касовими апаратами вирішили ще у 2020-му, але на їхнє прохання законопроект відтермінували. Тепер же він набрав чинності і працювати без касових реєстраторів – порушення законодавства, що тягне за собою чималі штрафи. Саме це призвело до чергового протесту під стінами Верховної Ради. Серед мітингувальники – і люди з Волині.
За словами підприємців з Луцька, поліція не дозволила поставити під стінами ВР сцену, тож нею слугував автомобіль. Протестувальники намагалися прорватися до парламенту, але їх стримали правоохоронці.
Усього там зібралися тисячі підприємців з усієї України. Люди вимагали, аби їм пояснили, навіщо малим ФОПам фіскалізація та скасували нововведення, яке тільки ставить палки в колеса. Найперше побоювання підприємців: те, що РРО будуть обтяжливими для звичайних ФОПів. Чимало людей не знають, як вони працюватимуть та що робити у випадку збоїв. А ще бояться тиску з боку податкової та перевірки. На них, до слова, наклали мораторій до квітня.
“Якщо не так ми щось натиснемо чи не так запрограмуємо – приходить штраф в кінці року по звітності, оцього найбільше боїмося”, – каже підприємець Олександр Новак.
Якщо ФОП працюватиме без касового апарату, то отримає штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів, робіт чи послуг. За повторне порушення протягом року – 150%. Враховуючи збитки підприємців під час карантину, ці штрафи добре вдарять по малому бізнесу.
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Коментарі 1
Хочуть все на халяву треба платити як всі
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