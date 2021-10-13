Поблизу луцької школи побилися учні

Учора, 25 січня, в соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як луцькі школярі б’ються між собою.Зі слів очевидціввідомо, що бійка між учнями сталася на стадіоні біля луцького ліцею № 3, що на вулиці Даргомижського, 5.У поліції за цим фактом належним чином зареєстрували інформацію.Сьогодні ювенальні поліцейські проводять перевірку інциденту та всієї наявної інформації. Батьки хлопця, якому наносили удари, написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця буде складено протокол за ст. 184 КУпАП.Також вирішується питання про притягнення дівчини, яка поширила відео в телеграм-каналі, до відповідальності.Станом на 11 годину перевірка інциденту триває.