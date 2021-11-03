ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО





Про це пише



Зіткнулися два автомобілі Hyundai та Volvo. Внаслідок удару останній з’їхав у кювет.



На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го січня на трасі Р-15 біля автостанції у Нововолинську трапилася аварія.Про це пише БУГ. Зіткнулися два автомобілі Hyundai та Volvo. Внаслідок удару останній з’їхав у кювет.На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Деталі – згодом.

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