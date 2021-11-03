вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО

ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
26-го січня на трасі Р-15 біля автостанції у Нововолинську трапилася аварія.

Про це пише БУГ.

Зіткнулися два автомобілі Hyundai та Volvo. Внаслідок удару останній з’їхав у кювет.

На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Деталі – згодом.
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Сьогодні, 11:57
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Поблизу луцької школи побилися учні
Сьогодні, 11:19
Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
На Волині бус злетів в озеро. ФОТО На Волині бус злетів в озеро. ФОТО
03 листопад, 2021, 19:50
На Волині автівка на смерть збила пішохода. ОНОВЛЕНО На Волині автівка на смерть збила пішохода. ОНОВЛЕНО
08 жовтень, 2021, 09:38
Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники
28 серпень, 2021, 11:33
У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО
29 липень, 2021, 21:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
 0
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:41
 0
Поблизу луцької школи побилися учні
Сьогодні, 11:19
 0
Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8