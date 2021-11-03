ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:41
26-го січня на трасі Р-15 біля автостанції у Нововолинську трапилася аварія.
Про це пише БУГ.
Зіткнулися два автомобілі Hyundai та Volvo. Внаслідок удару останній з’їхав у кювет.
На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
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Про це пише БУГ.
Зіткнулися два автомобілі Hyundai та Volvo. Внаслідок удару останній з’їхав у кювет.
На місці працює поліція. Про постраждалих наразі невідомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
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