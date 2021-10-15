Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО

Ткачука Володимира Лук'яновича, 6 квітня 1951 року народження, жителя села Грушів Володимир-Волинського району.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Нагадаємо,



Сьогодні, 26 січня, на пошуки чоловіка задіяний особовий склад ГУНП у Волинській області, місцева поліція, бійці Національної гвардії України, рятувальники та громадськість.



Правоохоронці продовжують прочісувати ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, невідкладно повідомляти про це за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102.



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