Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Тривають пошуки Ткачука Володимира Лук'яновича, 6 квітня 1951 року народження, жителя села Грушів Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Нагадаємо, громадянин зник 5 січня цього року, він пішов з дому та не повернувся. Раніше чоловік вже покидав місце проживання, він має проблеми з пам’яттю.
Сьогодні, 26 січня, на пошуки чоловіка задіяний особовий склад ГУНП у Волинській області, місцева поліція, бійці Національної гвардії України, рятувальники та громадськість.
Правоохоронці продовжують прочісувати ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, невідкладно повідомляти про це за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Нагадаємо, громадянин зник 5 січня цього року, він пішов з дому та не повернувся. Раніше чоловік вже покидав місце проживання, він має проблеми з пам’яттю.
Сьогодні, 26 січня, на пошуки чоловіка задіяний особовий склад ГУНП у Волинській області, місцева поліція, бійці Національної гвардії України, рятувальники та громадськість.
Правоохоронці продовжують прочісувати ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, невідкладно повідомляти про це за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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