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Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО

Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Тривають пошуки Ткачука Володимира Лук'яновича, 6 квітня 1951 року народження, жителя села Грушів Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, громадянин зник 5 січня цього року, він пішов з дому та не повернувся. Раніше чоловік вже покидав місце проживання, він має проблеми з пам’яттю.

Сьогодні, 26 січня, на пошуки чоловіка задіяний особовий склад ГУНП у Волинській області, місцева поліція, бійці Національної гвардії України, рятувальники та громадськість.
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО

Правоохоронці продовжують прочісувати ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення.
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, невідкладно повідомляти про це за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102.
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, чоловік, розшук
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