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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Зранку 26 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 41 пацієнт.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, спостерігається подальше збільшення майже за всіма показниками ковідних хворих у стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. 21 людина перебуває під високими потоками кисню, 6 – у реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – у критичному стані, 18 – у важкому. 9 людей поступили, 1 – виписали за минулу добу. Хворі спожили 40 кг кисню, залишалося трохи більше 17 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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