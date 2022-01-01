Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
Зранку 26 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 41 пацієнт.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, спостерігається подальше збільшення майже за всіма показниками ковідних хворих у стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. 21 людина перебуває під високими потоками кисню, 6 – у реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – у критичному стані, 18 – у важкому. 9 людей поступили, 1 – виписали за минулу добу. Хворі спожили 40 кг кисню, залишалося трохи більше 17 тонн кисню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, спостерігається подальше збільшення майже за всіма показниками ковідних хворих у стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. 21 людина перебуває під високими потоками кисню, 6 – у реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – у критичному стані, 18 – у важкому. 9 людей поступили, 1 – виписали за минулу добу. Хворі спожили 40 кг кисню, залишалося трохи більше 17 тонн кисню.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ВР йде на карантин через велику кількість хворих
Сьогодні, 12:40
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Сьогодні, 11:57
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Медіа