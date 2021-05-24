Міську раду на Волині покарали майже на 129 тисяч гривень за засмічену територію





Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції України.



Площа засміченої земельної ділянки становить 0,25 га.



Інспекція провела розрахунок шкоди та направила претензію на загальну суму 128 673 гривень. Відповідальну особу притягнули до адміністративної відповідальності.



У разі відмови від добровільного відшкодування збитків, Державна екологічна інспекція у Волинській області буде змушена звернутися до господарського суду з позовом про стягнення у примусовому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час перевірки Камінь-Каширської міської ради інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області зафіксували факт несанкціонованого розміщення твердих побутових відходів на землях сільськогосподарського призначення у межах села Кримне.Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції України.Площа засміченої земельної ділянки становить 0,25 га.Інспекція провела розрахунок шкоди та направила претензію на загальну суму 128 673 гривень. Відповідальну особу притягнули до адміністративної відповідальності.У разі відмови від добровільного відшкодування збитків, Державна екологічна інспекція у Волинській області буде змушена звернутися до господарського суду з позовом про стягнення у примусовому порядку.

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