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Міську раду на Волині покарали майже на 129 тисяч гривень за засмічену територію

Міську раду на Волині покарали майже на 129 тисяч гривень за засмічену територію
Під час перевірки Камінь-Каширської міської ради інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області зафіксували факт несанкціонованого розміщення твердих побутових відходів на землях сільськогосподарського призначення у межах села Кримне.

Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції України.

Площа засміченої земельної ділянки становить 0,25 га.

Інспекція провела розрахунок шкоди та направила претензію на загальну суму 128 673 гривень. Відповідальну особу притягнули до адміністративної відповідальності.

У разі відмови від добровільного відшкодування збитків, Державна екологічна інспекція у Волинській області буде змушена звернутися до господарського суду з позовом про стягнення у примусовому порядку.

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Теги: сміття, Кримне, штраф, екоінспекція
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