вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*

Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*
Одна з найвідоміших мереж піцерій міста Луцька – Solo Pizza –запустила сервіс блискавичної доставки.

Завантажуйте додаток та оформляйте замовлення і отримайте свої улюблені суші, бургери, пасту та піцу за 33 хвилини!

Блискавична доставка Solo Pizza чітко розрахована за часом і зонами міста (зелена зона – доставка до 33 хв та жовта зона – до 55 хв).

«Ми відразу зазначаємо час доставки і робимо все, щоб дотриматися його» - кажуть у піцерії.

А якщо, кур’єр запізнився, замовник точно залишиться у виграші, отримає у подарунок безкоштовну піцу!
Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*

Мережа Solo Pizza розуміє важливість кожної хвилини, а тому дбає про те, щоб ви могли дозволити собі смачну їжу швидко, не витрачаючи час на приготування чи очікування!

Випробуйте блискавичну доставку першими, завантажуйте додаток на App Store чи Google Play або замовляйте на сайті solopizza.online, насолоджуйтеся вибухом смаку та відчуттів разом із Solo Pizza.
Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*
Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Solo Pizza, доставка піци, доставка їжі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Сьогодні, 09:22
Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*
Сьогодні, 09:20
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:15
Перший внесок 10% та розстрочка на 36 місяців – нова акція у ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО* «Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
26 лютий, 2021, 16:39
Вигідна доставка їжі в Одесі від надійної компанії* Вигідна доставка їжі в Одесі від надійної компанії*
25 жовтень, 2020, 12:57
Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку* Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*
08 вересень, 2020, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
 0
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8