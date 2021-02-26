Відома у Луцьку мережа піцерій запустила сервіс блискавичної доставки*
Сьогодні, 09:20
Одна з найвідоміших мереж піцерій міста Луцька – Solo Pizza –запустила сервіс блискавичної доставки.
Завантажуйте додаток та оформляйте замовлення і отримайте свої улюблені суші, бургери, пасту та піцу за 33 хвилини!
Блискавична доставка Solo Pizza чітко розрахована за часом і зонами міста (зелена зона – доставка до 33 хв та жовта зона – до 55 хв).
«Ми відразу зазначаємо час доставки і робимо все, щоб дотриматися його» - кажуть у піцерії.
А якщо, кур’єр запізнився, замовник точно залишиться у виграші, отримає у подарунок безкоштовну піцу!
Мережа Solo Pizza розуміє важливість кожної хвилини, а тому дбає про те, щоб ви могли дозволити собі смачну їжу швидко, не витрачаючи час на приготування чи очікування!
Випробуйте блискавичну доставку першими, завантажуйте додаток на App Store чи Google Play або замовляйте на сайті solopizza.online, насолоджуйтеся вибухом смаку та відчуттів разом із Solo Pizza.
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Завантажуйте додаток та оформляйте замовлення і отримайте свої улюблені суші, бургери, пасту та піцу за 33 хвилини!
Блискавична доставка Solo Pizza чітко розрахована за часом і зонами міста (зелена зона – доставка до 33 хв та жовта зона – до 55 хв).
«Ми відразу зазначаємо час доставки і робимо все, щоб дотриматися його» - кажуть у піцерії.
А якщо, кур’єр запізнився, замовник точно залишиться у виграші, отримає у подарунок безкоштовну піцу!
Мережа Solo Pizza розуміє важливість кожної хвилини, а тому дбає про те, щоб ви могли дозволити собі смачну їжу швидко, не витрачаючи час на приготування чи очікування!
Випробуйте блискавичну доставку першими, завантажуйте додаток на App Store чи Google Play або замовляйте на сайті solopizza.online, насолоджуйтеся вибухом смаку та відчуттів разом із Solo Pizza.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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