Хто і за яких умов може достроково вийти на пенсію в Україні
Сьогодні, 13:00
Українським законодавством передбачено достроковий вихід на пенсію.
Розповіли, яка категорія пенсіонерів та за яких умов людина має право на достроковий вихід на пенсію, пише ТСН.
На достроковий вихід на пенсію 2022 року можуть розраховувати:
чоловіки, вік яких 55+ років, а страховий стаж не менше 25 років;
жінки, віком 50+ років зі страховим стажем не менше 20 років.
Окрім цього достроковий вихід на пенсію можливий за умов, якщо особа:
займає посаду в начальницькому або рядовому складі органів внутрішніх справ;
працює поліцейським (і брав участь в бойових діях у контртерористичних операція);
або отримала інвалідність внаслідок контузії, поранення чи каліцтва.
Достроковий вихід на пенсію 2022 року: що потрібно робити
Громадянин повинен звернутися до територіального органу Пенсійного Фонду України через структурний підрозділ з посвідченням про встановлення відповідного статусу. Також потрібно надати всі документи, які можуть підтвердити участь у бойових діях, страховий стаж, вік.
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Розповіли, яка категорія пенсіонерів та за яких умов людина має право на достроковий вихід на пенсію, пише ТСН.
На достроковий вихід на пенсію 2022 року можуть розраховувати:
чоловіки, вік яких 55+ років, а страховий стаж не менше 25 років;
жінки, віком 50+ років зі страховим стажем не менше 20 років.
Окрім цього достроковий вихід на пенсію можливий за умов, якщо особа:
займає посаду в начальницькому або рядовому складі органів внутрішніх справ;
працює поліцейським (і брав участь в бойових діях у контртерористичних операція);
або отримала інвалідність внаслідок контузії, поранення чи каліцтва.
Достроковий вихід на пенсію 2022 року: що потрібно робити
Громадянин повинен звернутися до територіального органу Пенсійного Фонду України через структурний підрозділ з посвідченням про встановлення відповідного статусу. Також потрібно надати всі документи, які можуть підтвердити участь у бойових діях, страховий стаж, вік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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