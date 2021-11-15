Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет





Відповідне прохання зареєструвала у Єдиному реєстрі місцевих петицій Юлія Лементар.



Інсулінова помпа - це сучасний медичний пристрій, який є дуже зручним завдяки своєму маленькому крокові введення інсуліну: 0,05/0,025 од. на годину. Цієї дози неможливо досягнути навіть на найменших інсулінових шприцах. ⠀



За словами автора, терапія, з використанням помп, дозволяє знизити розвиток довгострокових ускладнень, обумовлених стрибками цукру в крові і зменшити кількість ін'єкцій.



"Цей проєкт дасть змогу уникнути наслідків, що призводять до тяжкої форми інвалідності (втрата зору та кінцівок, ураження нирок, судин, нервової системи) або навіть смертності. Проєкт допоможе поліпшити якість життя дітей, хворих на цукровий діабет, та їхній реалізації в суспільстві", - пише Юлія. ⠀



Станом на 26 січня петицію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей хворих на цукровий діабет 1 типу згідно з програмою "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025р".Відповідне прохання зареєструвала у Єдиному реєстрі місцевих петиційІнсулінова помпа - це сучасний медичний пристрій, який є дуже зручним завдяки своєму маленькому крокові введення інсуліну: 0,05/0,025 од. на годину. Цієї дози неможливо досягнути навіть на найменших інсулінових шприцах. ⠀За словами автора, терапія, з використанням помп, дозволяє знизити розвиток довгострокових ускладнень, обумовлених стрибками цукру в крові і зменшити кількість ін'єкцій."Цей проєкт дасть змогу уникнути наслідків, що призводять до тяжкої форми інвалідності (втрата зору та кінцівок, ураження нирок, судин, нервової системи) або навіть смертності. Проєкт допоможе поліпшити якість життя дітей, хворих на цукровий діабет, та їхній реалізації в суспільстві", - пише Юлія. ⠀Станом на 26 січня петицію підписало 154 людини з 300. До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

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