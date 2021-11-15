вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет

Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет
Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей хворих на цукровий діабет 1 типу згідно з програмою "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025р".

Відповідне прохання зареєструвала у Єдиному реєстрі місцевих петицій Юлія Лементар.

Інсулінова помпа - це сучасний медичний пристрій, який є дуже зручним завдяки своєму маленькому крокові введення інсуліну: 0,05/0,025 од. на годину. Цієї дози неможливо досягнути навіть на найменших інсулінових шприцах. ⠀

За словами автора, терапія, з використанням помп, дозволяє знизити розвиток довгострокових ускладнень, обумовлених стрибками цукру в крові і зменшити кількість ін'єкцій.

"Цей проєкт дасть змогу уникнути наслідків, що призводять до тяжкої форми інвалідності (втрата зору та кінцівок, ураження нирок, судин, нервової системи) або навіть смертності. Проєкт допоможе поліпшити якість життя дітей, хворих на цукровий діабет, та їхній реалізації в суспільстві", - пише Юлія. ⠀

Станом на 26 січня петицію підписало 154 людини з 300. До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцька громада, Луцьк, інсулінові помпи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет
Сьогодні, 13:24
Хто і за яких умов може достроково вийти на пенсію в Україні
Сьогодні, 13:00
ВР йде на карантин через велику кількість хворих
Сьогодні, 12:40
Міську раду на Волині покарали майже на 129 тисяч гривень за засмічену територію
Сьогодні, 12:25
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин
19 січень, 11:45
Лучани просять встановити нові знаки на проспекті Грушевського Лучани просять встановити нові знаки на проспекті Грушевського
15 листопад, 2021, 18:34
Лучани просять ремонту вулиці, на яку не хочуть їхати таксисти і відмовляються чистити від снігу комунальники Лучани просять ремонту вулиці, на яку не хочуть їхати таксисти і відмовляються чистити від снігу комунальники
07 листопад, 2021, 21:35
У Луцьку просять облаштувати паркомісця на одній з вулиць У Луцьку просять облаштувати паркомісця на одній з вулиць
26 жовтень, 2021, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет
Сьогодні, 13:24
 0
Хто і за яких умов може достроково вийти на пенсію в Україні
Сьогодні, 13:00
 0
ВР йде на карантин через велику кількість хворих
Сьогодні, 12:40
 0
Міську раду на Волині покарали майже на 129 тисяч гривень за засмічену територію
Сьогодні, 12:25
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8