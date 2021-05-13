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Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки

Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки
Рожищенський суд призначив 15 років тюрми чоловікові, який шматком пляшки зарізав знайомого.

Вбивство сталось в селі Оленівка Луцького району, під час конфлікту чоловік розбив пляшку, наніс уламком удар в область грудної клітки, що спричинило пошкодження судин, пише zaxid.net.

Потерпілий помер від втрати крові на місці інциденту. В суді обвинувачений не визнавав свою провину, втім, суд таки визнав його винним в умисному вбивстві. Зазначимо, що в 2007 році чоловік також вчинив умисне вбивство аналогічним способом, за допомогою уламка пляшки.

Як йдеться у вироку Рожищенського районного суду від 21 січня, інцидент стався 10 квітня 2021 року в селі Оленівка Луцького району. Тоді обвинувачений, перебуваючи в стані сп'яніння, під час сварки напав на знайомого з розбитою скляною пляшкою та вдарив його у груди. Потерпілий помер від крововтрати, спричиненої пошкодженням артерії.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. За його словами, у той вечір біля магазину його начебто побили декілька людей, а він з місця події поїхав. Також чоловік заперечував факт розпивання алкоголю. Про обвинуваченого відомо, що він уже мав судимість за вбивство в 2007 році. Тоді в селі Дубище він зарізав чоловіка уламком скляної пляшки, за що сидів у тюрмі та вийшов достроково у 2016 році.

Суддя Інна Гармай дійшла висновку, що чоловік винен у вбивстві, оскільки це підтверджувалось показами свідків. Відтак його визнали винним у порушенні ч.2 п.13 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка вже вчиняла умисне вбивство) та призначили йому 15 років ув'язнення. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів в апеляційному суді.

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Теги: Волинянин, вбивство, Рожище, суд
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Коментарі 1
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Цікаво чому ця непотріб за перше вбивство отримала тільки 9 років?
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