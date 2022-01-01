вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА

Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА
Уродженець Деревка Камінь-Каширського району Іван Пасич здобув «золото» на другий змагальний день – в 1/8 Чемпіонату світу з ММА, котрий відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це пише видання "Нове життя".

Загалом учора, 25 січня, представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках, повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Іван Пасич переміг Хамада Мархуна з Бахрейну у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. До того ж технічним нокаутом.

Сьогодні, 26 січня, наш земляк зустрінеться на рингу із представником Франції Соухілом Арезкі.

Нагадаємо, Іван Пасич тренується у СК “Воїн” та бере участь у Чемпіонаті світу з ММА у Абу-Дабі у складі національної збірної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинянин, Чемпіонат світу ММА, золото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО
Сьогодні, 14:45
На Волині пункт «швидкої» перенесли майже за 20 кілометрів. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 14:09
Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки
Сьогодні, 13:48
Лучани просять виділити кошти на закупівлю інсулінових помп для дітей, хворих на діабет
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки
Сьогодні, 13:48
Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти Онкохворому волинянину потрібна щоденна доза дорогих ліків: збирають кошти
25 січень, 18:28
Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України
25 січень, 17:30
Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА
24 січень, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
 0
Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
На Волині пункт «швидкої» перенесли майже за 20 кілометрів. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
 0
Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 14:09
 0
Волинянин отримав 15 років за повторне вбивство уламком скляної пляшки
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8