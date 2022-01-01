Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 14:09
Уродженець Деревка Камінь-Каширського району Іван Пасич здобув «золото» на другий змагальний день – в 1/8 Чемпіонату світу з ММА, котрий відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це пише видання "Нове життя".
Загалом учора, 25 січня, представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках, повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Іван Пасич переміг Хамада Мархуна з Бахрейну у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. До того ж технічним нокаутом.
Сьогодні, 26 січня, наш земляк зустрінеться на рингу із представником Франції Соухілом Арезкі.
Нагадаємо, Іван Пасич тренується у СК “Воїн” та бере участь у Чемпіонаті світу з ММА у Абу-Дабі у складі національної збірної України.
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Про це пише видання "Нове життя".
Загалом учора, 25 січня, представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках, повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Іван Пасич переміг Хамада Мархуна з Бахрейну у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. До того ж технічним нокаутом.
Сьогодні, 26 січня, наш земляк зустрінеться на рингу із представником Франції Соухілом Арезкі.
Нагадаємо, Іван Пасич тренується у СК “Воїн” та бере участь у Чемпіонаті світу з ММА у Абу-Дабі у складі національної збірної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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