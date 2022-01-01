Волинянин здобув першу перемогу на Чемпіонаті світу з ММА

Іван Пасич здобув «золото» на другий змагальний день – в 1/8 Чемпіонату світу з ММА, котрий відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах.



Про це пише видання



Загалом учора, 25 січня, представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках, повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Іван Пасич переміг Хамада Мархуна з Бахрейну у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. До того ж технічним нокаутом.



Сьогодні, 26 січня, наш земляк зустрінеться на рингу із представником Франції Соухілом Арезкі.



Нагадаємо, Іван Пасич тренується у СК “Воїн” та бере участь у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Деревка Камінь-Каширського районуздобув «золото» на другий змагальний день – в 1/8 Чемпіонату світу з ММА, котрий відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах.Про це пише видання "Нове життя" Загалом учора, 25 січня, представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках, повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Іван Пасич перемігз Бахрейну у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. До того ж технічним нокаутом.Сьогодні, 26 січня, наш земляк зустрінеться на рингу із представником ФранціїНагадаємо, Іван Пасич тренується у СК “Воїн” та бере участь у Чемпіонаті світу з ММА у Абу-Дабі у складі національної збірної України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію