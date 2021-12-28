На Волині пункт «швидкої» перенесли майже за 20 кілометрів. ФОТО.ВІДЕО





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"Швидка" з Доросинь переїхала орієнтовно тиждень тому.



"Куди людині, 80-70 років, куди звертатися? Амбулаторія робить не цілодобово, а ці цілодобово працюють", – каже жителька села Ніна Гірник.



25 січня жителі села Доросині прийшли до приміщення, де був пункт екстреної меддопомоги.

Жителі села Доросині

Раніше у пункті екстерної допомоги місцеві жителі могли отримати допомогу і в нічний час, – розповіла жителька Доросинь Леся Васєвич. "Амбулаторія робить не цілодобово, а ці цілодобово працюють", – каже жінка.

Пункт екстреної меддопомоги в селі Доросині

Як розповіла Суспільному відповідальна Рожищенського відділення екстреної меддопомоги Алла Томчук, одна із причин переїзду бригади – неналежний стан приміщення, де базувалися медики. У фельдшерській кімнаті, де приймалися виклики, підлога і стіни – у грибку.



"Це стан, який не підлягає не те, що санітарно-епідемічним умовам, а його взагалі, напевно, треба було давним-давно списати", – вважає відповідальна Рожищенського відділення екстреної меддопомоги. Додає: нині бригада працює в ліпших умовах. В приміщенні у селі Кременець є wi-fi, тепла вода та сучасний санвузол.



За коментарем, щодо стану приміщення, де базувалася бригада у селі Доросині, Суспільне звернулося до сільського голови. З його слів приміщення мали ремонтувати, але згодом.

Приміщення, куди переїхала бригада

"Ніяких документів, щоб ми там щось робили не надходило. Приходили до мене водії, які там працювали, казали, що треба ремонт. Я їм обіцяв, що прийде весна і ми зробимо ремонт", – каже Доросинівський сільський голова Микола Касянчук.



Як розповів медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов, пункт швидкої перевели у Кременець не лише через стан приміщення у Доросинях. На рішення також вплинуло те, що Кременець розташований над автодорогою Луцьк-Ковель і тепер медики швидше доїжджатимуть на аварії. У Доросинях же за місяць швидка там отримувала 70 викликів. Це, з його слів, дуже мало.

Пункт екстреної меддопомоги в селі Доросині

Зі слів медичного директора обласного центру екстреної медичної допомоги, назад у Доросині пункт "швидкої" не переводитимуть.



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