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Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО

Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО
З Волинської обласної дитячої лікарні виписали одну з найскладніших пацієнток за останній час. Дівчинка пережила дві складні операції на головному мозку з приводу масивної емпієми («гною») в лівій (домінуючій) півкулі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці волинський нейрохірург Михайло Ловга.

"Важко описати весь процес лікування і що ми пережили разом з батьками. Дні в реанімації, щоденні очікування пробудження. Тоді виговорювання поодиноких букв, тоді коротких слів, разом з цим спроба рухати кінцівками. І сьогодні - 6-а доба після реконструктивної операції на черепі, тобто після кінцевого етапу лікування", - пише волинський лікар.

Дівчинка не змогла піти додому, аби не подякувати лікарю, який врятував їй життя.
Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО

«Дякую, Михайле Івановичу, що вилікували мене» і слова від ридаючої матері:«Дякую, що врятували мою дочку»: після таких слів неможливо не зронити сльозу, адже випадок був справді неймовірно складний. Уся команда лікарів нашої лікарні, особливо реанімаційне відділення на чолі з Радчуком Юрієм боролася за наше малятко. І наша Настуня повністю відновилась. Говорить - не переговориш, рухає усіма кінцівками. Такі випадки надихають рухатись вперед", - радіє Михайло Ловга.
Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО
Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО


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Теги: Волинь, Луцьк, дитяча лікарня, нейрохірург
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