Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО





Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці волинський нейрохірург



"Важко описати весь процес лікування і що ми пережили разом з батьками. Дні в реанімації, щоденні очікування пробудження. Тоді виговорювання поодиноких букв, тоді коротких слів, разом з цим спроба рухати кінцівками. І сьогодні - 6-а доба після реконструктивної операції на черепі, тобто після кінцевого етапу лікування", - пише волинський лікар.



Дівчинка не змогла піти додому, аби не подякувати лікарю, який врятував їй життя.



«Дякую, Михайле Івановичу, що вилікували мене» і слова від ридаючої матері:«Дякую, що врятували мою дочку»: після таких слів неможливо не зронити сльозу, адже випадок був справді неймовірно складний. Уся команда лікарів нашої лікарні, особливо реанімаційне відділення на чолі з Радчуком Юрієм боролася за наше малятко. І наша Настуня повністю відновилась. Говорить - не переговориш, рухає усіма кінцівками. Такі випадки надихають рухатись вперед", - радіє Михайло Ловга.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З Волинської обласної дитячої лікарні виписали одну з найскладніших пацієнток за останній час. Дівчинка пережила дві складні операції на головному мозку з приводу масивної емпієми («гною») в лівій (домінуючій) півкулі.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці волинський нейрохірург Михайло Ловга "Важко описати весь процес лікування і що ми пережили разом з батьками. Дні в реанімації, щоденні очікування пробудження. Тоді виговорювання поодиноких букв, тоді коротких слів, разом з цим спроба рухати кінцівками. І сьогодні - 6-а доба після реконструктивної операції на черепі, тобто після кінцевого етапу лікування", - пише волинський лікар.Дівчинка не змогла піти додому, аби не подякувати лікарю, який врятував їй життя.«Дякую, Михайле Івановичу, що вилікували мене» і слова від ридаючої матері:«Дякую, що врятували мою дочку»: після таких слів неможливо не зронити сльозу, адже випадок був справді неймовірно складний. Уся команда лікарів нашої лікарні, особливо реанімаційне відділення на чолі зборолася за наше малятко. І наша Настуня повністю відновилась. Говорить - не переговориш, рухає усіма кінцівками. Такі випадки надихають рухатись вперед", - радіє Михайло Ловга.

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