Дівчинка, яка пережила дві операції на головному мозку, подякувала волинському лікарю. ФОТО
Сьогодні, 14:45
З Волинської обласної дитячої лікарні виписали одну з найскладніших пацієнток за останній час. Дівчинка пережила дві складні операції на головному мозку з приводу масивної емпієми («гною») в лівій (домінуючій) півкулі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці волинський нейрохірург Михайло Ловга.
"Важко описати весь процес лікування і що ми пережили разом з батьками. Дні в реанімації, щоденні очікування пробудження. Тоді виговорювання поодиноких букв, тоді коротких слів, разом з цим спроба рухати кінцівками. І сьогодні - 6-а доба після реконструктивної операції на черепі, тобто після кінцевого етапу лікування", - пише волинський лікар.
Дівчинка не змогла піти додому, аби не подякувати лікарю, який врятував їй життя.
«Дякую, Михайле Івановичу, що вилікували мене» і слова від ридаючої матері:«Дякую, що врятували мою дочку»: після таких слів неможливо не зронити сльозу, адже випадок був справді неймовірно складний. Уся команда лікарів нашої лікарні, особливо реанімаційне відділення на чолі з Радчуком Юрієм боролася за наше малятко. І наша Настуня повністю відновилась. Говорить - не переговориш, рухає усіма кінцівками. Такі випадки надихають рухатись вперед", - радіє Михайло Ловга.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці волинський нейрохірург Михайло Ловга.
"Важко описати весь процес лікування і що ми пережили разом з батьками. Дні в реанімації, щоденні очікування пробудження. Тоді виговорювання поодиноких букв, тоді коротких слів, разом з цим спроба рухати кінцівками. І сьогодні - 6-а доба після реконструктивної операції на черепі, тобто після кінцевого етапу лікування", - пише волинський лікар.
Дівчинка не змогла піти додому, аби не подякувати лікарю, який врятував їй життя.
«Дякую, Михайле Івановичу, що вилікували мене» і слова від ридаючої матері:«Дякую, що врятували мою дочку»: після таких слів неможливо не зронити сльозу, адже випадок був справді неймовірно складний. Уся команда лікарів нашої лікарні, особливо реанімаційне відділення на чолі з Радчуком Юрієм боролася за наше малятко. І наша Настуня повністю відновилась. Говорить - не переговориш, рухає усіма кінцівками. Такі випадки надихають рухатись вперед", - радіє Михайло Ловга.
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