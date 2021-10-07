У Луцьку затримали водія з підробленими документами

Патрульні у Луцьку виявили водія Dodge Journey з підробленими документами.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 25 січня, близько 15-ї години, під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Dodge Journey, який рухався без переднього бампера.Під час перевірки документів у 39-річного водія через Інформаційний портал Національної поліції, патрульні виявили відсутність будь-якої інформації про документ.Також патрульні виявили, що в посвідченні водія у стрічці про дату народження є стерті цифри, а зверху нанесені інші.Для з’ясування усіх обставин, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.