У Луцьку затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:22
Патрульні у Луцьку виявили водія Dodge Journey з підробленими документами.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 25 січня, близько 15-ї години, під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Dodge Journey, який рухався без переднього бампера.
Під час перевірки документів у 39-річного водія через Інформаційний портал Національної поліції, патрульні виявили відсутність будь-якої інформації про документ.
Також патрульні виявили, що в посвідченні водія у стрічці про дату народження є стерті цифри, а зверху нанесені інші.
Для з’ясування усіх обставин, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 25 січня, близько 15-ї години, під час патрулювання на вулиці Рівненській, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Dodge Journey, який рухався без переднього бампера.
Під час перевірки документів у 39-річного водія через Інформаційний портал Національної поліції, патрульні виявили відсутність будь-якої інформації про документ.
Також патрульні виявили, що в посвідченні водія у стрічці про дату народження є стерті цифри, а зверху нанесені інші.
Для з’ясування усіх обставин, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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