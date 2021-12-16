Рада збільшила мінімальний розмір аліментів





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За законопроєкт №3881 «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)» проголосували 299 народних депутатів.



Документ вносить зміни до Сімейного кодексу України та передбачає, що сукупний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.



Крім того, прийнятий законопроєкт визначає мінімальний рекомендований розмір таких аліментів на рівні одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.



Також документ закріплює розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України, яким збільшили мінімальний розмір аліментів.Про це пише Укрінформ. За законопроєкт №3881 «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)» проголосували 299 народних депутатів.Документ вносить зміни до Сімейного кодексу України та передбачає, що сукупний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Крім того, прийнятий законопроєкт визначає мінімальний рекомендований розмір таких аліментів на рівні одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.Також документ закріплює розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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