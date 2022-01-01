Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у четвер, 27 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:30 до 12:30 - вул. Львівська (частково), вул.Малинова, вул. Грабова, вул. Вербова, вул. Революційна, вул. Березова, вул. Тургенева, вул. Старосільська, вул. Горіхова, вул. Володимирська (частково), вул. Тарасова (частково) ;
з 10:00 до 15:00 - вул. Шопена, 13;
з 10:00 до 16:00 - вул. Заньковецької, 102,104.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:30 до 12:30 - вул. Львівська (частково), вул.Малинова, вул. Грабова, вул. Вербова, вул. Революційна, вул. Березова, вул. Тургенева, вул. Старосільська, вул. Горіхова, вул. Володимирська (частково), вул. Тарасова (частково) ;
з 10:00 до 15:00 - вул. Шопена, 13;
з 10:00 до 16:00 - вул. Заньковецької, 102,104.
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