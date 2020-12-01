ФОПів, що встановлять касові апарати, хочуть звільнити від штрафів на рік





Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у залі ВРУ 26 січня, пише



Стефанчук заявив, що законопроєкт зареєструють у Раді до кінця дня 26 січня. А саме, фізосіб-підприємців, для яких використання касових апаратів (РРО) є обов’язковим з 1 січня, не будуть штрафувати за порушення до кінця року.



Єдина умова – встановити РРО або ПРРО (програмні РРО) до 1 лютого 2022 року.



Гетманцев пояснив, що він уже вніс відповідну поправку. За його словами, залишилося декілька тисяч таких ФОПів.



"Це буде такий адаптаційний період для всіх, хто встановив до цього періоду РРО та ПРРО", – додав він.



Гетманцев також наголосив, що жодних перемовин стосовно скасування чи відтермінування системи не може бути.

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