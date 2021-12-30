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На Волині планують відремонтувати сім мостів

На Волині планують відремонтувати сім мостів
На Волині у 2022 році запланували ремонт семи мостів. Два з них у Луцькому районі, ще по два у Камінь-Каширському, Ковельському районах та один – у Володимир-Волинському.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

За інформацією Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області, у планах на цей рік – капітальний ремонт семи шляхопроводів та введення в експлуатацію ще двох мостів, ремонт яких розпочали раніше.

У 2022 році Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області запланувала ремонт семи мостів:

- два мости у Камінь-Каширському районі (у селах Радошинка та Карасин на автодорозі Личини-Запруддя-Карасин);

- два мости у Ковельському районі (автодорога Мирин-Мельниця-Бруховичі поблизу села Мельниця та у селі Кругель на автошляху Любохини-Стара Гута-Сьомаки-Кругель-Нові Кошари);

- два мости у селі Вітоніж Луцького району (а/д Купичів-Озеряни-Новий Мосир-Голоби-/М-19/-Жмудче-Велицьк-Корсині-Берегове-Мильськ-Переспа-/М-19/-Немир-Вітоніж-Ловища-/Т-03-09);

- міст на автодорозі Сусваль-Маркелівка-Володимирівка у селі Володимирівка Володимир-Волинського району.

До слова, минулого року капітально відремонтували два мости – на автошляху Стенжаричі-Залужжя-Устилуг у місті Устилуг Володимир-Волинського району та у селі Кривлин Ковельського району на дорозі Мирин-Мельниця-Бруховичі.

Ще два мости стали «перехідними» об’єктами на 2022 рік у зв’язку зі складністю ремонтних робіт: шляхопроводи на автодорогах Селісок-Пожіг у Камінь-Каширському районі та Рудня-Валер’янівка Луцького району. У 2022 році Службою місцевих автомобільних доріг у Волинській області заплановано введення в експлуатацію цих двох мостів.

Зазначимо, в підпорядкуванні Служби місцевих автомобільних доріг на Волині перебуває 208 мостів, з них – 105 районного значення та 103 – обласного.

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Теги: Волинь, мости, ремонт
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