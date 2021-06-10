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«Динопарк» у Луцьку закривається

«Динопарк» у Луцьку закривається
«Динопарк» у Луцьку припиняє свою роботу. 30 січня - останній день, коли можна відвідати парк.

Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.

"Якщо хочете дізнатися більше про часи динозаврів, та ще й познайомитися наживо з найвеличнішими створіннями Землі, беріть найдорожчих і вирушайте в мандрівку минулим. Вона стане спільним яскравим спогадом", - йдеться у дописі.

«Динопарк» знаходиться у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Графік роботи - 10:00-21:00.

Нагадаємо, динопарк відкрили 20 листопада 2021 року.

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Теги: Динопарк, Луцьк, закриття
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