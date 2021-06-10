«Динопарк» у Луцьку закривається





Про це йдеться на їхній сторінці у Фейсбук.



"Якщо хочете дізнатися більше про часи динозаврів, та ще й познайомитися наживо з найвеличнішими створіннями Землі, беріть найдорожчих і вирушайте в мандрівку минулим. Вона стане спільним яскравим спогадом", - йдеться у дописі.



«Динопарк» знаходиться у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



Графік роботи - 10:00-21:00.



Нагадаємо,



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