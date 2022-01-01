Частина Луцька завтра, 27 січня, залишиться без тепла і гарячої води
Сьогодні, 17:47
У Луцьку на розі вулиці Чорновола та проспекту Соборності завтра, 27 січня, продовжаться роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі. Без опалення та гарячої води тимчасово залишаться 12 житлових будинків 55-го мікрорайону.
Про це повідомляє Луцьктепло.
У зв'язку із виконанням робіт з ліквідації витоку на куті повороту теплової мережі на розі вул. Чорновола та просп. Соборності - а саме, заміни аварійної ділянки зворотного трубопроводу, - 27 січня з 09:00 тимчасово припинять роботу двох Центральних теплових пунктів на вул. Чорновола, 2а та вул. Карпенка-Карого, 11б.
У зв'язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово буде припинено для житлових будинків на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школи №27 та дитячого садка №40.
Завершення робіт та відновлення послуг планують після 18:00.
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Про це повідомляє Луцьктепло.
У зв'язку із виконанням робіт з ліквідації витоку на куті повороту теплової мережі на розі вул. Чорновола та просп. Соборності - а саме, заміни аварійної ділянки зворотного трубопроводу, - 27 січня з 09:00 тимчасово припинять роботу двох Центральних теплових пунктів на вул. Чорновола, 2а та вул. Карпенка-Карого, 11б.
У зв'язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово буде припинено для житлових будинків на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школи №27 та дитячого садка №40.
Завершення робіт та відновлення послуг планують після 18:00.
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