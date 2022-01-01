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Як у Луцькій громаді формують батальйон територіальної оборони

Як у Луцькій громаді формують батальйон територіальної оборони
На території Луцької громади формують повноцінний батальйон територіальної оборони для оборони міста, підсилення охорони кордону та протидії незаконним збройним формуванням у разі потреби.

Про це 22 грудня під час сесії Луцькради доповів командир батальйону тероборони підполковник Олександр Адамович, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» у міській раді Тарас Шкітер.

Основне завдання підрозділу – оборона міста у разі потреби, підсилення державного кордону, протидія незаконним збройним формуванням та інші функції, покладені на нього законом про Національний супротив.

Нині населення не до кінця розуміє важливості територіальної оборони, тому часто доводиться проводити роз’яснювальну роботу, зазначив обранець громади.

«Разом зі старшим лейтенантом резерву і заступником командира луцького тербату з морально-психологічного забезпечення Володимиром Данилюком, а також колегами Михайлом Находом та Андрієм Лучиком відвідали оновлений батальйон територіальної оборони.

Під час візиту ми дізнались, що батальйон доформовується та потребує підтримки в плані матеріального забезпечення для належного облаштування приміщень», – написав Тарас Шкітер.
Як у Луцькій громаді формують батальйон територіальної оборони

Депутат зазначив, що вкрай важливим те, щоб такі військові структури, як батальйон територіальної оборони, були оснащені усім необхідним обладнанням для повноцінної роботи. Тому голова фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» готує відповідне звернення на сесію та бюджетну комісію Луцької міської ради.
Як у Луцькій громаді формують батальйон територіальної оборони
Як у Луцькій громаді формують батальйон територіальної оборони


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Теги: Луцька громада, територіальна оборона, Тарас Шкітер
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