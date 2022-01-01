Погода у Луцьку на завтра, 27 січня

У Луцьку завтра, 27 січня, протягом усього дня погода буде похмурою. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.Про це інформує сайт Sinoptik.Температура вночі +1⁰, вдень також +1°.Народний прогноз погоди: 27 січня відзначається пам’ять преподобних Ісаї, Сави, Мойсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно; якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на заметіль. А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відступить.