У луцькій школі прокоментували бійку учнів





Про це інформує







“Батьки хлопця про цю ситуацію дізналися від нас. Очевидно, сам він рідним нічого не розповідав”, – каже заступник директора школи №3 Олександр Хвіщук.



Ні про причини конфлікту, ні про те, чому інші школярі мовчали у закладі не знають. Єдине, що вдалося з’ясувати з відео: в бійці взяв участь лише один учень школи – саме той, котрому наносили удари. А всі інші – чужі.



Що не поділили хлопчаки не знає ніхто.



“Батьки хлопця, якого били, написали заяву до поліції. Але попросили до кримінальної відповідальності нікого не притягати. Разом з тим на батьків хлопця, який наносив удари, склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей”, – розповіла речниця ГУ НП у Волинській області Ольга Бузулук.



Часто причина дитячої жорстокості, кажуть правоохоронці, безвідповідальність батьків. Вони сподіваються, що їхніх дітей виховають у школі, тоді як належної поведінки повинні навчити самі мама й тато. Окрім того, байдужість школярів, як наприклад, дівчинки, що не допомогла хлопцеві, не покликала дорослих, а навпаки знімала відео, яке згодом й сама виклала в мережу, – це теж не норма. Наразі у поліції вирішують, чи притягувати до відповідальності і школярку.



Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, ювенальні поліцейські проводять перевірку інциденту та всієї наявної інформації. Батьки хлопця, якому наносили удари, написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця буде складено протокол за ст. 184 КУпАП.



Також вирішується питання про притягнення дівчини, яка поширила відео в телеграм-каналі, до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жорстока бійка школярів на території луцької школи №3 сколихнула все місто. Відео в мережі опублікувала учениця цього закладу. У навчальному закладі про інцидент дізналися саме із соцмереж.Про це інформує 12 канал. Відео опублікували 24 січня , але як з’ясувалося згодом, сама бійка сталася ще 13-го. Наступного дня школяр, на якого напали, прийшов на уроки без видимих побоїв.“Батьки хлопця про цю ситуацію дізналися від нас. Очевидно, сам він рідним нічого не розповідав”, – каже заступник директора школи №3Ні про причини конфлікту, ні про те, чому інші школярі мовчали у закладі не знають. Єдине, що вдалося з’ясувати з відео: в бійці взяв участь лише один учень школи – саме той, котрому наносили удари. А всі інші – чужі.Що не поділили хлопчаки не знає ніхто.“Батьки хлопця, якого били, написали заяву до поліції. Але попросили до кримінальної відповідальності нікого не притягати. Разом з тим на батьків хлопця, який наносив удари, склали адмінпротоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей”, – розповіла речниця ГУ НП у Волинській областіЧасто причина дитячої жорстокості, кажуть правоохоронці, безвідповідальність батьків. Вони сподіваються, що їхніх дітей виховають у школі, тоді як належної поведінки повинні навчити самі мама й тато. Окрім того, байдужість школярів, як наприклад, дівчинки, що не допомогла хлопцеві, не покликала дорослих, а навпаки знімала відео, яке згодом й сама виклала в мережу, – це теж не норма. Наразі у поліції вирішують, чи притягувати до відповідальності і школярку.Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, ювенальні поліцейські проводять перевірку інциденту та всієї наявної інформації. Батьки хлопця, якому наносили удари, написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця буде складено протокол за ст. 184 КУпАП.Також вирішується питання про притягнення дівчини, яка поширила відео в телеграм-каналі, до відповідальності.

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