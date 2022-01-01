В Україні шахраї придумали нову схему з «ковідною» тисячею
Сьогодні, 20:34
В Одеській області шахраї вигадали чергову схему з "ковідною" тисячею. Вони телефонують жертвам під виглядом працівників банків, випитуючи персональні банківські дані, аби в результаті вкрасти з картки гроші.
Про це попередили людей у поліції Одеської області.
Шахраї активно телефонують жертвам під виглядом банківських працівників, пропонуючи перерахувати отриману 1000 гривень у межах програми "єПідтримка" з віртуальної картки на основну, для виплат. Пояснюють вони це, мовляв, монетизацією коштів, хоча офіційно це державою не передбачено.
Натомість спілкуючись, шахраї дізнаються у людей номери їхніх банківських карток та інші персональні дані, які нікому не можна розголошувати, бо це пряма загроза втратити наявні на рахунку гроші.
Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси, у якого поцупили 1 800 гривень з банківської картки, після того, як він надав зловмисникам персональну інформацію. Поліцейські розпочали за фактом шахрайства провадження і розслідують цю справу.
"Для реалізації своїх протиправних намірів зловмисники постійно вдосконалюють напрацьовані протиправні схеми, але якщо бути розсудливими і вивчати проблемні питання та консультуватися з фахівцями, перш ніж виконувати сумнівні пропозиції людей, яких ви в очі не бачили, їхні шанси ошукати когось знижуються до нуля. Якщо ж вже так сталося, що ви або хтось із ваших знайомих потрапили на гачок шахрая, не замовчуйте це, а повідомляйте в поліцію, яка має фахівців з викриття злочинців у віртуальному просторі", - сказано в повідомленні.
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Про це попередили людей у поліції Одеської області.
Шахраї активно телефонують жертвам під виглядом банківських працівників, пропонуючи перерахувати отриману 1000 гривень у межах програми "єПідтримка" з віртуальної картки на основну, для виплат. Пояснюють вони це, мовляв, монетизацією коштів, хоча офіційно це державою не передбачено.
Натомість спілкуючись, шахраї дізнаються у людей номери їхніх банківських карток та інші персональні дані, які нікому не можна розголошувати, бо це пряма загроза втратити наявні на рахунку гроші.
Жертвою такої схеми вже став 48-річний мешканець Одеси, у якого поцупили 1 800 гривень з банківської картки, після того, як він надав зловмисникам персональну інформацію. Поліцейські розпочали за фактом шахрайства провадження і розслідують цю справу.
"Для реалізації своїх протиправних намірів зловмисники постійно вдосконалюють напрацьовані протиправні схеми, але якщо бути розсудливими і вивчати проблемні питання та консультуватися з фахівцями, перш ніж виконувати сумнівні пропозиції людей, яких ви в очі не бачили, їхні шанси ошукати когось знижуються до нуля. Якщо ж вже так сталося, що ви або хтось із ваших знайомих потрапили на гачок шахрая, не замовчуйте це, а повідомляйте в поліцію, яка має фахівців з викриття злочинців у віртуальному просторі", - сказано в повідомленні.
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