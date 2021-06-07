Праски, підгорілі каструлі, плями на одязі: що можна очистити за допомогою солі





Як правильно застосовувати сіль повідомляє Канал24, посилаючиськ на



Розповідаємо про легкі способи очищення будинку за допомогою солі. За допомогою цих хитрощів багато речей у вашому домі блищатимуть, як новенькі.



Підгорілі каструлі з нержавкої сталі

Налийте воду в каструлю так, щоб вона покривала обгорілі ділянки. Поставте каструлю на плиту і доведіть воду до кипіння. Коли вода закипить, додайте кілька столових ложок солі і вимкніть вогонь.



Залиште каструлю з сумішшю води і солі на кілька годин. Потім вилийте її. Потріть каструлю неабразивною губкою і змийте все водою. При необхідності повторіть.



Плями на кавниках

Візьміть кавник і наповніть його льодом, щоб дно повністю покрилось. Посоліть лід і закрийте каструлю. Струсіть, щоб все перемішалося.



Додайте трохи мила для миття посуду в кавник і знову струсіть. Витягніть все з каструлі і промийте водою.



Мийки з нержавкої сталі

Візьміть 1 порцію харчової соди та 1 порцію кухонної солі. Змішайте їх разом. Налийте суміш на раковину з нержавіючої сталі. Додайте кілька крапель мила і потріть губкою. Змийте все водою.



Плями в горнятках

Візьміть звичайну кухонну сіль і насипте її в горнятко. Налийте трохи води. Візьміть ганчірку або губку і помийте дно чашки. Змийте все водою.



Стійкий бруд на сталевих кранах

Візьміть трохи лимонного соку і вилийте його на бруд на крані. Візьміть звичайну кухонну сіль і посипте нею лимонний сік. Одягніть гумові рукавички і протріть кран пальцями. Змийте все водою.



Плями на одязі

Візьміть 2 столові ложки солі і змішайте їх з 1 літрою води. Покладіть одяг у водно-сольову суміш і залиште на 1 – 2 години. Періть одяг як зазвичай.



Брудні праски

Візьміть рушник і посипте на нього чайну ложку морської солі. Розігрійте праску (при вимкненому режимі пари). Пропрасуйте рушник з сіллю. Протріть металеву частину праски чистою вологою ганчіркою.



Пластикові та скляні контейнери

Візьміть брудну ємність і додайте в неї трохи гарячої води, оцту та солі. Закрийте кришку і все добре струсіть. Витягніть залишки і промийте ємність водою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сіль є доступним, ефективним і екологічно чистим варіантом для очищення різних речей, від речей на кухні до одягу.Як правильно застосовувати сіль повідомляє Канал24, посилаючиськ на 5-Minute Crafts. Розповідаємо про легкі способи очищення будинку за допомогою солі. За допомогою цих хитрощів багато речей у вашому домі блищатимуть, як новенькі.Налийте воду в каструлю так, щоб вона покривала обгорілі ділянки. Поставте каструлю на плиту і доведіть воду до кипіння. Коли вода закипить, додайте кілька столових ложок солі і вимкніть вогонь.Залиште каструлю з сумішшю води і солі на кілька годин. Потім вилийте її. Потріть каструлю неабразивною губкою і змийте все водою. При необхідності повторіть.Візьміть кавник і наповніть його льодом, щоб дно повністю покрилось. Посоліть лід і закрийте каструлю. Струсіть, щоб все перемішалося.Додайте трохи мила для миття посуду в кавник і знову струсіть. Витягніть все з каструлі і промийте водою.Візьміть 1 порцію харчової соди та 1 порцію кухонної солі. Змішайте їх разом. Налийте суміш на раковину з нержавіючої сталі. Додайте кілька крапель мила і потріть губкою. Змийте все водою.Візьміть звичайну кухонну сіль і насипте її в горнятко. Налийте трохи води. Візьміть ганчірку або губку і помийте дно чашки. Змийте все водою.Візьміть трохи лимонного соку і вилийте його на бруд на крані. Візьміть звичайну кухонну сіль і посипте нею лимонний сік. Одягніть гумові рукавички і протріть кран пальцями. Змийте все водою.Візьміть 2 столові ложки солі і змішайте їх з 1 літрою води. Покладіть одяг у водно-сольову суміш і залиште на 1 – 2 години. Періть одяг як зазвичай.Візьміть рушник і посипте на нього чайну ложку морської солі. Розігрійте праску (при вимкненому режимі пари). Пропрасуйте рушник з сіллю. Протріть металеву частину праски чистою вологою ганчіркою.Візьміть брудну ємність і додайте в неї трохи гарячої води, оцту та солі. Закрийте кришку і все добре струсіть. Витягніть залишки і промийте ємність водою

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